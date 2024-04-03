https://sputnik-georgia.ru/20240403/obnarodovany-zakonoproekty-protiv-propagandy-lgbt-i-o-zaschite-semeynykh-tsennostey-v-gruzii--287164701.html

Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии

Обнародованы законопроекты против пропаганды ЛГБТ* и о защите семейных ценностей в Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии объяснили инициативу защитой семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых последствий псевдолиберальной пропаганды 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T23:58+0400

2024-04-03T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Парламентское большинство инициировало поправки в Конституцию Грузии и проект конституционного закона "О защите семейных ценностях и несовершеннолетних", запрещающий однополые браки, смену пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганду всего этого.Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?>>Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностях и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: 1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>Для принятия этих законопроектов требуется голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов.В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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