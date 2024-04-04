https://sputnik-georgia.ru/20240404/parlament-prinyal-popravki-ob-otmene-kvot-dlya-zhenschin-v-partiynykh-spiskakh-287177689.html

Парламент принял поправки об отмене квот для женщин в партийных списках

Парламент принял поправки об отмене квот для женщин в партийных списках

Sputnik Грузия

Парламентское большинство поддержало инициативу оппозиционной партии "Гирчи" 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T18:26+0400

2024-04-04T18:26+0400

2024-04-04T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке во втором и третьем чтениях принял пакет законопроектов, предусматривающих отмену гендерных квот при формировании избирательных списков. Речь идет об отмене требования о том, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Поправки инициировали депутаты от оппозиционной партии "Гирчи". За поправки в Избирательный кодекс проголосовали 85 депутатов, а за поправки в закон "О политическом объединении граждан" – 83 депутата, то есть их поддержало парламентское большинство. У "Гирчи" всего четыре мандата в парламенте.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Взамен депутаты от "Гирчи" пообещали, что во время избрания председателя ЦИК будут ориентироваться на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться своими личными интересами.Депутат Яго Хвичия объяснил инициативу партии необходимость очистить грузинское законодательства от глупых норм, которые появились в законе благодаря активности неправительственных организаций.Оскорбительными квоты для женщин назвал другой депутат от "Гирчи" Александр Раквиашвили. По его словам, эти квоты говорят лишь о том, что у женщин нет достаточно зданий, чтобы конкурировать с мужчинами. Лидер "Гирчи": разделять общество – это болезнь Европы и форма современного коммунизма>>Категорически против отмены гендерных квот в избирательных списках партий выступили другие оппозиционные партии. Коллеги обвинили депутатов от "Гирчи" в антиженском, антиевропейском, недемократичном подходе. Депутат Роман Гоциридзе даже назвал членов "Гирчи" полезными для правящей партии "политическими идиотами".Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент. Если же она воспользуется правом вето, у парламента будет возможность преодолеть его. В таком случае законопроект вступит в силу после его подписания председателем парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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