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Россия заинтересована в стабильности ситуации в Грузии – Песков
Россия заинтересована в стабильности ситуации в Грузии – Песков
Sputnik Грузия
Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию в Грузии вокруг принятия законопроекта об "иноагентах" 04.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-04T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Россия заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об "иноагентах".Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.Москва видит острую и резкую реакцию оппозиции в Грузии на попытки внести законопроект об "иноагентах", но считать его "русским" – это абсурд, считает Песков.При этом он отметил, что первая страна, придумавшая систему борьбы с иностранными агентами, – это США.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">> Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, дмитрий песков, сша, "сила народа", тбилиси, москва, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, дмитрий песков, сша, "сила народа", тбилиси, москва, грузино-российские отношения
Россия заинтересована в стабильности ситуации в Грузии – Песков
13:56 04.04.2024 (обновлено: 14:14 04.04.2024)
Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию в Грузии вокруг принятия законопроекта об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Россия заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об "иноагентах".
Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
"Безусловно, Грузия – это наш сосед. Конечно, в наших интересах эта стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", – сказал Песков.
Москва видит острую и резкую реакцию оппозиции в Грузии на попытки внести законопроект об "иноагентах", но считать его "русским" – это абсурд, считает Песков.
"Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы, но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять. Абсурдно считать это "русским" проектом", – сказал Песков.
При этом он отметил, что первая страна, придумавшая систему борьбы с иностранными агентами, – это США.
История провала инициативы
Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.
Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.
Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.
В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.
Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.
В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.