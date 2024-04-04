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"Воровская разборка" в Грузии – восемь человек будут ждать приговора в тюрьме

"Воровская разборка" в Грузии – восемь человек будут ждать приговора в тюрьме

Sputnik Грузия

Обвиняемым по делу о членстве в воровском мире, поддержке воровского мира и обращении к члену воровского мира, грозит лишение свободы на срок до десяти лет 04.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения восьмерым фигурантам дела о т. н. "воровской разборке" из-за финансового спора, связанного со строительным бизнесом, сообщил телеканал "Рустави 2". Восемь человек были задержаны в Тбилиси, Рустави (Квемо Картли) и Чхороцку (Самегрело - Земо Сванети). Обвиняемым по делу о членстве в воровском мире, поддержке воровского мира и обращении к члену воровского мира, грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие установило, что между гражданином иностранного государства и одним из задержанных возник финансовый спор, связанный со строительным бизнесом. Размер спорной суммы - 130 тысяч лари (около 48 тысяч долларов). Борьба с "воровским миром" в Грузии: в столице и регионах задержаны восемь человек >>Сотрудник этой же компании пообещал помощь иностранцу и с целью изъятия денег по воровским законам обратился к криминальным авторитетам, в том числе к своему сыну. Вторая сторона конфликта также обратилась за помощью к криминальным авторитетам. Криминальные авторитеты привлекли к делу "воров в законе" – Нику Гитолендия и Нодара Шукакидзе. После этого они организовали так называемую "воровскую разборку" и обязали одну из сторон спора выплатить второй определенную сумму денег. Часть суммы они должны были забрать себе. Полиция в результате личного обыска и обыска домов задержанных изъяла в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, с помощью которых задержанные общались друг с другом и "ворами в законе" за границей. По информации телеканала, ни один из задержанных не признает вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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