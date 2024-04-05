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Борьба с наркопреступностью в Грузии – задержаны 14 человек

Борьба с наркопреступностью в Грузии – задержаны 14 человек

Sputnik Грузия

Самому младшему из задержанных по обвинению в наркопреступлении 18 лет 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T14:54+0400

2024-04-05T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси и регионах Грузии 14 человек, в том числе пять иностранцев, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Среди задержанных семь наркореализаторов. Самому старшему из задержанных 58 лет, а самому младшему – 18. Операция, помимо столицы, проводилась в регионах Гурия, Аджария, Имерети и Квемо Картли. Во время операции сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД изъяли из домов и машин задержанных, а также из мест, указанных ими, марихуану, MDMA, alpha-PVP, героин, бупренорфин, метадон, субутекс, электронные весы, а также, пистолет, обойму и три патрона. Четырем задержанным за хранение и провоз наркотиков в Грузию грозит высшая мера наказания>>Уголовное дело возбуждено по статьям, предусматривающим уголовную ответственность за попытку и подготовку незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ, незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку в небольших размерах или (и) незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров, подготовку незаконного приобретения, хранения, перевозку, пересылку или сбыт марихуаны и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Если вина будет доказана, задержанным грозит тюремное заключение на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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