https://sputnik-georgia.ru/20240405/kogo-kasaetsya-i-ne-kasaetsya-zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-287188738.html

Кого касается и не касается закон об "иноагентах" в Грузии?

Кого касается и не касается закон об "иноагентах" в Грузии?

Sputnik Грузия

Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T18:00+0400

2024-04-05T18:00+0400

2024-04-05T18:00+0400

грузия

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

инфографика

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Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза и США.Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, инфографика, инфографика