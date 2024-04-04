https://sputnik-georgia.ru/20240404/zakon-ob-inoagentakh---reaktsiya-es-i-ssha-na-initsiativu-gruzinskoy-mechty-287172968.html

Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты"

Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Повторное инициирование закона об "иноагентах" власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп в Грузии 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T15:34+0400

2024-04-04T15:34+0400

2024-04-04T15:54+0400

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австралия

мамука мдинарадзе

шалва папуашвили

келли дегнан

"сила народа"

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Евросоюзе выразили обеспокоенность в связи повторным инициированием проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, а в Госдепартаменте США напомнили о массовых протестах в марте 2023 года в Тбилиси, на фоне которых было решено отозвать законопроект. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Повторное инициирование закона об "иноагентах" власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Автор инициативы – парламентское большинство, в которое входят "Грузинская мечта" и "Сила народа". По его словам, заявление правящей партии Грузии о повторном инициировании законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вызывает "серьезную обеспокоенность". Он напомнил о прошлогоднем публичном обещании правительства Грузии и правящей партии "безоговорочно отозвать" это законопроект. "Создание благоприятной среды для организаций гражданского общества, сохранение и обеспечение свободы СМИ является основой демократии. Это также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС", – отмечено в заявлении. Власти Грузии вновь инициируют закон об "иноагентах">>Там же подчеркнуто, что Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз с учетом того, что в дальнейшем будут выполнены новые рекомендации Еврокомиссии.В отчете от 8 ноября 2023 года о выполнении Грузией 12 условий представлены девять новых, выполнение которых необходимо для того, чтобы Грузия перешла на следующий этап сближения с ЕС – открытие переговоров о вступлении в Союз. Пресс-спикер Верховного представителя ЕС отметил, что прозрачность не должна использоваться как инструмент, ограничивающий способность гражданского общества действовать свободно."Мы призываем политических лидеров Грузии принять и провести реформы в соответствии с заявленной целью членства в ЕС и при поддержке подавляющего большинства граждан Грузии", – говорится в заявлении. В заявлении подчеркнута необходимость выполнения Грузией обязательств по продвижению демократии, верховенства закона и прав человека. Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">> Небольшим комментарием касательно инициирования законопроекта об "иноагентах" ограничился руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер."Мы видели сообщения о том, что они рассматривают этот потенциальный закон. И я бы просто сказал, что в прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы заявить о своих европейских амбициях и отвергнуть последнюю попытку принять этот закон", – заявил Миллер на брифинге. По его словам, у Грузии есть историческая возможность открыть переговоры о вступлении в ЕС, и США готовы продолжить поддерживать Грузию в этом процессе.Власти Грузии настаивают на необходимости обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций и СМИ, так как они оказывают влияние на формирование общественного мнения в стране.Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция>>Глава парламента Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии в течение года после отзыва законопроекта безуспешно пытались убедить как НПО, так и их доноров в важности прозрачности. По его словам, есть "специфические доноры", которые отказываются предоставлять грузинскому обществу информацию о том, на что они тратят деньги в Грузии. Оппозиционеры и НПО в один голос, как и в прошлом году, говорят, что власти опять пытаются принять "российский закон". Массированную кампанию против инициативы об "иноагентах" один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе назвал "аферой века".По его словам, оппоненты властей называют российским грузинский законопроект, тогда как подобные законы о прозрачности зарубежного финансирования есть у США и Австралии. Такие же законы инициированы в Евросоюзе, во Франции и других странах. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый январь в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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