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ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
На Западе считают, что закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на развитие демократических институтов в стране 05.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-05T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Инициированный в парламенте Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом критики со стороны комитета ООН по правам человека, представителей Совета Европы, Госдепа США и НАТО.Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза и США.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>К отзыву законодательной инициативы из парламента Грузии власти страны прямо призвал комитет ООН по правам человека.Обеспокоенность в связи с повторным инициированием законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии выразила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.Решение "Грузинской мечты" вновь продвинуть в стране закон об "иноагентах" также раскритиковал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Грузия должна работать над реформами, чтобы сблизиться с НАТО и Евросоюзом, и в ЕС очень четко дали понять это, отметил Столтенберг. Грузинский народ также ясно дал понять, что хочет демократического, процветающего будущего в европейской, евроатлантической семье, добавил он.В Госдепартаменте США призвали власти Грузии следовать стремлениям вступить в Евросоюз.Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, йенс столтенберг, совет европы, нато, оон, сша, госдепартамент сша, госдеп сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
12:37 05.04.2024 (обновлено: 13:02 05.04.2024)
На Западе считают, что закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на развитие демократических институтов в стране
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Инициированный в парламенте Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом критики со стороны комитета ООН по правам человека, представителей Совета Европы, Госдепа США и НАТО.
Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза и США.
К отзыву законодательной инициативы из парламента Грузии власти страны прямо призвал комитет ООН по правам человека.
"Мы призываем власти отозвать законопроект, который навешивает ярлык "организации, действующей в интересах иностранной державы" на гражданское общество и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. Это серьезная угроза свободе выражения мнений и объединений", – говорится в сообщении в соцсети Х.
Обеспокоенность в связи с повторным инициированием законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии выразила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
"В прошлом году я вместе со многими друзьями Грузии поприветствовала отзыв этой законодательной инициативы. Сегодня я повторяю, что конструктивный диалог и соблюдение наших стандартов остаются ключевыми", – заявила Пейчинович-Бурич.
Решение "Грузинской мечты" вновь продвинуть в стране закон об "иноагентах" также раскритиковал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Я выступаю против любых попыток правительства Грузии вновь внести законопроект об иностранных агентах или иностранном влиянии, поскольку на самом деле это действие против укрепления демократических институтов в Грузии", – заявил Столтенберг.
Грузия должна работать над реформами, чтобы сблизиться с НАТО и Евросоюзом, и в ЕС очень четко дали понять это, отметил Столтенберг. Грузинский народ также ясно дал понять, что хочет демократического, процветающего будущего в европейской, евроатлантической семье, добавил он.
"Поэтому я боюсь, что любой закон, который вводит эту идею "иностранных агентов", окажет влияние на СМИ, которые действуют в Грузии, и подорвет саму идею сделать Грузию более сильным и более демократическим обществом", – подчеркнул Столтенберг.
В Госдепартаменте США призвали власти Грузии следовать стремлениям вступить в Евросоюз.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, внесенный в парламент Грузии, свернет ее с европейского пути и нанесет ущерб организациям гражданского общества, улучшающим жизнь грузинских граждан", – написал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в соцсети.
Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.