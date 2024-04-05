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ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии

ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

На Западе считают, что закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на развитие демократических институтов в стране 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T12:37+0400

2024-04-05T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Инициированный в парламенте Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом критики со стороны комитета ООН по правам человека, представителей Совета Европы, Госдепа США и НАТО.Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза и США.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>К отзыву законодательной инициативы из парламента Грузии власти страны прямо призвал комитет ООН по правам человека.Обеспокоенность в связи с повторным инициированием законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии выразила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.Решение "Грузинской мечты" вновь продвинуть в стране закон об "иноагентах" также раскритиковал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Грузия должна работать над реформами, чтобы сблизиться с НАТО и Евросоюзом, и в ЕС очень четко дали понять это, отметил Столтенберг. Грузинский народ также ясно дал понять, что хочет демократического, процветающего будущего в европейской, евроатлантической семье, добавил он.В Госдепартаменте США призвали власти Грузии следовать стремлениям вступить в Евросоюз.Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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