https://sputnik-georgia.ru/20240405/amerikanskie-i-evropeyskie-fondy-skryvayut-chto-finansiruyut-v-gruzii---glava-parlamenta-287184948.html

Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии - глава парламента

Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии - глава парламента

Sputnik Грузия

На деньги американских и европейских налогоплательщиков в Грузии финансируется радикализм, сказал Папуашвили 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Американский "Национальный фонд демократии" (NED) и "Европейский фонд за демократию" (EED) отказываются раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, при встрече с представителями NED было дано обещание об обнародовании информации о проектах, что властям Грузии будет предоставлен список того, что они финансируют в Грузии, но потом они перестали отвечать на письма. Один из руководителей EED, член Европарламента Анна Фотига высказалась против повторно инициированного в Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который требует от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларации. "Мы видели ее (Фотиги - ред.) отзыв, что она не приветствует этот проект (об "иноагентах" - ред.). Лично она и ее фонд тайно финансируют радикальные группы и партии в Грузии. Она не хочет отчитываться перед грузинским народом. Поэтому это пик фарисейства", - заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что это и есть советский подход, а в Евросоюзе предусмотрена прозрачность. Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер>>Папуашвили также назвал тех, кого финансируют западные фонды и чем занимаются эти организации. По словам главы парламента, у партии "Дроа", которую основала бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария, есть фальшивая неправительственная организация "Дроа". Эта НПО в течение года распространяла информацию о том, что Грузия якобы помогает России обходить международные санкции. Он также акцентировал внимание на том, что американский фонд NED утверждает, что его финансирование в интересах грузинского народа. Этот фонд, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Папуашвили подчеркнул, что западными фондами финансировалась кампания организации "Стыдно" и молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в поддержку насилия против полиции. Дело о метании "коктейля Молотова" в полицию: оглашение приговора Григориадису отложено>>Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект. Глава парламента отметил, что в 2023 году впервые в истории независимой Грузии в грузинский народ кидали "коктейль Молотова" и пытались заживо сжечь полицейского. Он назвал фарисейством нравоучения западных организаций о том, что такое демократия и верховенство закона, тогда как они злоупотребляют деньгами своего же народа. "Когда организация оттуда говорит нам, грузинскому народу, насколько такое законодательство может подорвать демократию, прошу прощения, но пусть пока прекратят финансирование романтизации "коктейлей Молотова", а потом говорят грузинскому народу, что такое демократия и верховенство закона", - заявил Папуашвили.Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">>Тем более это касается американских организаций, так как в США есть "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание. Грузинский же законопроект требует только декларирования доходов, а за нарушение предусмотрен лишь штраф. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что правительство Грузии уже внедрило европейские стандарты прозрачности, а теперь настало время неправительственных организаций и их доноров.Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе>>В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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