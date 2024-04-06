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Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании подписано

Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании подписано

Sputnik Грузия

Обладатели водительских удостоверений смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения экзамена 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министры внутренних дел Грузии и Испании Вахтанг Гомелаури и Фернандо Гранде-Марласка Гомес подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских прав, сообщили в МВД Грузии. Соглашение было подписано в Мадриде по итогам встречи глав ведомств двух стран. На встрече стороны обсудили важность сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и планы на будущее. После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. В соглашении определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу. Согласно соглашению водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах. По данным МВД, соглашение о признании прав вступит в силу в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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