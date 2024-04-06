https://sputnik-georgia.ru/20240406/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-fevrale--novaya-statistika-287196727.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика

Sputnik Грузия

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 16,7% 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T09:01+0400

2024-04-06T09:01+0400

2024-04-06T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за февраль 2024 года вырос на 2,6% по сравнению с январем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 16,7%.В феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 9,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 46,8% и цен на машины и оборудование на 2,9%.Сколько объектов построено в Грузии в 2023 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"