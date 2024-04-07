https://sputnik-georgia.ru/20240407/kitayskaya-aviakompaniya-budet-chasche-letat-v-gruziyu-287195643.html

Китайская авиакомпания будет чаще летать в Грузию

Китайская авиакомпания будет чаще летать в Грузию

Sputnik Грузия

В ближайшее время для граждан Грузии вступит в силу безвизовый режим с Китаем, после чего будет обсуждаться вопрос о прямых авиарейсах между Тбилиси и... 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T10:56+0400

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2024-04-07T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне, это решение было достигнуто на встрече главы Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе с руководством авиакомпании. На встрече стороны обсудили также вопросы подготовки к летнему сезону навигации и согласовали стратегию сотрудничества, которая будет способствовать росту пассажиропотока из Китая в Грузию и наоборот. В ближайшее время для граждан Грузии вступит в силу безвизовый режим с Китаем, после чего, согласно заявлению Объединения аэропортов, будет обсуждаться вопрос о прямых авиарейсах между Тбилиси и крупнейшими городами Китая. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, экономика, туризм, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии