https://sputnik-georgia.ru/20240407/novyy-mezhdunarodnyy-aeroport-v-tbilisi---chto-obsuzhdali-na-ekonomicheskom-sovete-287206940.html

Новый международный аэропорт в Тбилиси – что обсуждали на Экономическом совете

Новый международный аэропорт в Тбилиси – что обсуждали на Экономическом совете

Sputnik Грузия

Правительство должно утвердить новые механизмы поддержки и стимулирования энергетических проектов, заявил вице-премьер 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T17:46+0400

2024-04-07T17:46+0400

2024-04-07T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экономический совет принял решение о том, как развивать новый международный аэропорт в Тбилиси, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили журналистам. Правительство рассматривает вариант строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома в Вазиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы заслушали результаты исследования, которое провел Азиатский банк развития совместно с Объединением аэропортов. Обсудили несколько вариантов развития нового аэропорта. И Экономический совет принял решение о том, как развивать новый международный аэропорт в Тбилиси", – сказал Давиташвили. Более подробную информацию для СМИ представят в ближайшее время. По словам Давиташвили, также было принято решение, согласно которому правительство должно утвердить новые механизмы поддержки и стимулирования энергетических проектов. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих архитекторов и архитектурных групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На строительство аэропортов в Грузии потратят 70 миллионов лари >>Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, тбилиси, вазиани, аэропорт, правительство грузии