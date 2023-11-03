https://sputnik-georgia.ru/20231103/na-stroitelstvo-aeroportov-v-gruzii-potratyat-70-millionov-lari-283968704.html

На строительство аэропортов в Грузии потратят 70 миллионов лари

На строительство аэропортов в Грузии потратят 70 миллионов лари

Средства пойдут на строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Кутаиси, а также аэропорта Телави и проектирование аэропорта Вазиани, заявил премьер 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T19:44+0400

2023-11-03T19:44+0400

2023-11-03T19:44+0400

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бюджет грузии

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Министерству экономики и устойчивого развития Грузии будет выделено 70 миллионов лари на строительство аэропортов в стране в 2024 году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По информации Гарибашвили, согласно доработанному варианту государственного бюджета страны на 2024 год министерству экономики выделят 800 миллионов лари, на 150 миллионов лари больше, чем в первоначальном варианте. Дополненный вариант госбюджета будет представлен в парламент до 5 ноября, после чего начнется работа над окончательным вариантом. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. В планах правительства расширение существующего Тбилисского международного аэропорта или строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кутаиси и ремонт аэропорта в Телави (регион Кахети), который близится к завершению. Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси в начале сентября 2023 года озвучил премьер-министр Грузии. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат >>Тогда же было заявлено, что, согласно договору Объединения аэропортов Грузии с компанией "Абсолют Сервис", проект новой взлетно-посадочной полосы и аэропортовой инфраструктуры должен быть представлен в течение шести месяцев. Согласно договору, проектные работы включают в себя проектирование новой взлетно-посадочной полосы, подъездных дорог и дренажной системы. А это значит, что международный аэропорт Кутаиси в будущем станет единственным аэропортом Грузии, который сможет принимать большие суда без ограничений. Планы насчет аэропорта в Тбилиси Что касается аэропорта в Тбилиси, как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор лучших ведущих архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Расходы на строительство нового аэропорта не предусмотрены в бюджете Грузии на 2024 год>>Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Как ранее заявил премьер, для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Новый аэропорт появится на востоке Грузии >>Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани проведет одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли – Airport Competence GmbH.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, вазиани, кутаиси, tav georgia, ираклий гарибашвили, бюджет грузии, кутаисский международный аэропорт