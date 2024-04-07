https://sputnik-georgia.ru/20240407/pechalnaya-statistika-obnarodovany-dannye-o-samoubiystvakh-v-gruzii-v-2023-godu-287202220.html

Печальная статистика: обнародованы данные о самоубийствах в Грузии в 2023 году

Печальная статистика: обнародованы данные о самоубийствах в Грузии в 2023 году

Sputnik Грузия

Самому младшему из покончивших с собой было 13 лет 07.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-07T11:59+0400

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2024-04-07T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число самоубийств в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года составило 186, попытку самоубийства предприняли 107 человек, говорится в материалах МВД Грузии. Самому младшему из покончивших с собой было 13 лет, а самому старшему – 88 лет, сказано в данных МВД. Согласно материалам ведомства, чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть добровольно ушедших из жизни. С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа - подробности >>>Что касается попыток самоубийств, то в этом случае самому младшему – 12 лет, а самому старшему – 79 лет. Основная часть предпринявших либо попытку суицида, либо совершивших суицид – это граждане Грузии. Зафиксированы также случаи суицида граждан России, Беларуси, Индии, Израиля и Казахстана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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доведение до самоубийства, грузия, новости, общество, западная грузия, имерети, тбилиси, мвд грузии