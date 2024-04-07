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Сборная Грузии перед Евро 2024 сыграет в Тбилиси товарищеский матч с Уэльсом

Сборная Грузии перед Евро 2024 сыграет в Тбилиси товарищеский матч с Уэльсом

Sputnik Грузия

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на континентальном первенстве по футболу 07.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до старта чемпионата Европы 2024 в Германии проведет 5 июня в Тбилиси товарищеский матч против команды Уэльса, сообщили в Федерации футбола Грузии. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на континентальном первенстве по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых – 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские футболисты после встречи с Уэльсом сыграют еще один товарищеский матч против команды Черногории. Встреча состоится 9 июня на стадионе "Градски" в Подгорице. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро >>Билеты для грузинских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу будут продаваться на билетном портале УЕФА с 13:00 15 апреля. Расписание матчей сборной Грузии: Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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