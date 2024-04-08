https://sputnik-georgia.ru/20240408/georgian-airways-vozobnovlyaet-polety-iz-tbilisi-v-tel-aviv-287222744.html

Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив

Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив

Sputnik Грузия

Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T19:29+0400

2024-04-08T19:29+0400

2024-04-08T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways c 20 апреля возобновляет ежедневные прямые рейсы Тбилиси – Тель-Авив, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполняться на самолетах типа "Боинг 737-700" и "Боинг 737-800" в удобное для пассажиров время, отметили в авиакомпании. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро. Регистрируемый багаж включен в стандартную стоимость билета. Новый международный аэропорт в Тбилиси – что обсуждали на Экономическом совете >>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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georgian airways, тбилиси, тель-авив, грузия, новости, экономика, израиль