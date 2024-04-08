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Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив
Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив
Sputnik Грузия
Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро 08.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-08T19:29+0400
2024-04-08T19:29+0400
2024-04-08T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways c 20 апреля возобновляет ежедневные прямые рейсы Тбилиси – Тель-Авив, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполняться на самолетах типа "Боинг 737-700" и "Боинг 737-800" в удобное для пассажиров время, отметили в авиакомпании. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро. Регистрируемый багаж включен в стандартную стоимость билета. Новый международный аэропорт в Тбилиси – что обсуждали на Экономическом совете >>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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georgian airways, тбилиси, тель-авив, грузия, новости, экономика, израиль
georgian airways, тбилиси, тель-авив, грузия, новости, экономика, израиль
Georgian Airways возобновляет полеты из Тбилиси в Тель-Авив
Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways c 20 апреля возобновляет ежедневные прямые рейсы Тбилиси – Тель-Авив, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Грузинский авиаперевозчик с 22 октября 2023 года приостановил полеты в Тель-Авив из-за регуляций международных страховых компаний. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Полеты будут выполняться на самолетах типа "Боинг 737-700" и "Боинг 737-800" в удобное для пассажиров время, отметили в авиакомпании.
Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 140 евро. Регистрируемый багаж включен в стандартную стоимость билета.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.