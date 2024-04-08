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Новый международный аэропорт построят в Тбилиси – премьер

Новый международный аэропорт построят в Тбилиси – премьер

Sputnik Грузия

Через несколько лет у столицы появится абсолютно новый, ультрасовременный аэропорт, заявил Кобахидзе 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T12:30+0400

2024-04-08T12:30+0400

2024-04-08T12:47+0400

тбилисский международный аэропорт

tav georgia

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт в Тбилиси стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили летом 2023 года. Правительство рассматривало два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. По словам Кобахидзе, в случае расширения существующего аэропорта, строительные расходы составляют примерно 900 миллионов долларов, что позволит увеличить пассажиропоток максимум до 15 миллионов человек, без перспективы дальнейшего расширения. "Строительство нового позволяет увеличить количество пассажиров до 19 миллионов с перспективой дальнейшего расширения. Новый аэропорт будет полностью соответствовать самым высоким современным стандартам. Приняв во внимание множество факторов, мы в итоге приняли решение о строительстве нового аэропорта", – отметил премьер. Новый международный аэропорт в Тбилиси – что обсуждали на Экономическом совете >>>Премьер сообщил, что в будущем году завершится проектирование нового аэропорта и тендерные процедуры, после чего спустя несколько лет у столицы появится абсолютно новый, ультрасовременный аэропорт. По его словам, это решение будет иметь и серьезный экономический эффект. На сегодняшний день, по словам премьера, пропускная способность Тбилисского международного аэропорта составляет примерно 4-4,5 миллиона пассажиров, а учитывая положительную динамику роста туризма, в будущем ожидается быстрый рост числа визитеров, для чего и нужна соответствующая инфраструктура. Зачем нужен новый аэропорт Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Для становления Грузии региональным авиационным хабом необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. На развитие аэропортов в Грузии Минэкономики выделило из бюджета на 2024 год 70 миллионов лари. Деньги будут направлены на развитие аэропортов Кутаиси, Телави и Вазиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский международный аэропорт, tav georgia, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, батуми, вазиани, тбилиси, грузия, новости, экономика