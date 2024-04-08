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В 2023 году в Грузии были убиты 24 женщины

В 2023 году в Грузии были убиты 24 женщины

Sputnik Грузия

Семейное насилие остается одним из главных преступлений в Грузии 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T10:52+0400

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преступность в грузии

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насилие

семейное насилие

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В 2023 году в Грузии были убиты 24 женщины, из который 16 стали жертвами семейного насилия, говорится в отчете Народного защитника. Согласно документу, в результате семейного насилия девять женщин предприняли попытку самоубийства, а убийство еще одной женщины удалось предотвратить. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Также было зафиксировано 27 попыток убийства женщин, из которых 20 – членами семей. В целом семейное насилие остается одним из главных преступлений в Грузии и входит в пятерку самых распространенных нарушений уголовного кодекса. Согласно статистике, меньше всего насилие в отношении женщин осущестляют мужчины до 24 лет. Чаще всего в Грузии женщины страдают от насилия от мужчин от 25 до 44 лет, далее следуют мужчины от 45 до 60 лет. При этом, наиболее распространенной формой насилия в Грузии в 2023 году было Кроме того, в Грузии также зафиксированы случаи экономического насилия, принуждения и игнорирования, как формы насилия. Лидирует по числу фактов насилия Тбилиси, на втором месте – регион Квемо-Картли, а на третьем – Аджарская АР. С жительницы Западной Грузии сняли обвинение в убийстве мужа - подробности >>>В целом преступления на фоне дискриминации на почве гендера являются одними из самых распространенных в Грузии. Из 1 806 дел, возбужденных из-за дискриминации в 2023 году, на почве ненависти к гендеру совершены 1 653 преступления, в которых пострадали 1 171 человек, из которых 1 159 женщины от 18 до 60 лет. При этом основная часть обвиняемых в дискриминационных преступлениях на почве гендера – это мужчины старше 18 лет. Самые их частые жертвы – супруги и интимные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, тбилиси, западная грузия, общество, новости, грузия, проблема семейного насилия в грузии, насилие, семейное насилие