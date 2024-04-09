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"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"
"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"
Sputnik Грузия
Накануне стало известно, что аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо" 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T16:02+0400
2024-04-09T16:02+0400
2024-04-09T16:52+0400
грузия
новости
консервативное движение
мамука мдинарадзе
национальное агентство публичного реестра
политика
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и партией "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет никакой сделки, заявил исполнительный секретарь партии власти Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть оппозиции утверждает, что "Грузинская мечта" и "Альт-Инфо" – это одна команда, которая препятствует евроинтеграции Грузии, а регистрацию последней аннулировали для того, чтобы не разделились голоса пророссийски настроенного электората. По его словам, решение Национального агентства публичного реестра от 8 апреля об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", основанной на базе медиаплатформы "Альт-Инфо", принято в рамках закона."Что касается "Альт-Инфо", то такой теории заговора в природе не существует. Решение, принятое соответствующими ведомствами, основано на правовых аргументах", – сказал Мдинарадзе.Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста."Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, консервативное движение, мамука мдинарадзе, национальное агентство публичного реестра, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, консервативное движение, мамука мдинарадзе, национальное агентство публичного реестра, политика, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"
16:02 09.04.2024 (обновлено: 16:52 09.04.2024)
Накануне стало известно, что аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо"
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и партией "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет никакой сделки, заявил исполнительный секретарь партии власти Мамука Мдинарадзе.
Часть оппозиции утверждает, что "Грузинская мечта" и "Альт-Инфо" – это одна команда, которая препятствует евроинтеграции Грузии, а регистрацию последней аннулировали для того, чтобы не разделились голоса пророссийски настроенного электората.
"Головой отвечаю, что у нас нет никакой сделки с "Альт-Инфо", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, решение Национального агентства публичного реестра от 8 апреля об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", основанной на базе медиаплатформы "Альт-Инфо", принято в рамках закона.
"Что касается "Альт-Инфо", то такой теории заговора в природе не существует. Решение, принятое соответствующими ведомствами, основано на правовых аргументах", – сказал Мдинарадзе.
Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро.
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии.
Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.
Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста.
"Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.