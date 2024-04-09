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"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"
"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"
Sputnik Грузия
Накануне стало известно, что аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо" 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T16:02+0400
2024-04-09T16:52+0400
грузия
новости
консервативное движение
мамука мдинарадзе
национальное агентство публичного реестра
политика
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и партией "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет никакой сделки, заявил исполнительный секретарь партии власти Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Часть оппозиции утверждает, что "Грузинская мечта" и "Альт-Инфо" – это одна команда, которая препятствует евроинтеграции Грузии, а регистрацию последней аннулировали для того, чтобы не разделились голоса пророссийски настроенного электората. По его словам, решение Национального агентства публичного реестра от 8 апреля об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", основанной на базе медиаплатформы "Альт-Инфо", принято в рамках закона."Что касается "Альт-Инфо", то такой теории заговора в природе не существует. Решение, принятое соответствующими ведомствами, основано на правовых аргументах", – сказал Мдинарадзе.Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение"&gt;&gt;Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста."Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, консервативное движение, мамука мдинарадзе, национальное агентство публичного реестра, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, консервативное движение, мамука мдинарадзе, национальное агентство публичного реестра, политика, парламентские выборы в грузии 2024

"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"

16:02 09.04.2024 (обновлено: 16:52 09.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Накануне стало известно, что аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо"
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и партией "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет никакой сделки, заявил исполнительный секретарь партии власти Мамука Мдинарадзе.
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Часть оппозиции утверждает, что "Грузинская мечта" и "Альт-Инфо" – это одна команда, которая препятствует евроинтеграции Грузии, а регистрацию последней аннулировали для того, чтобы не разделились голоса пророссийски настроенного электората.

"Головой отвечаю, что у нас нет никакой сделки с "Альт-Инфо", – заявил Мдинарадзе.

По его словам, решение Национального агентства публичного реестра от 8 апреля об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", основанной на базе медиаплатформы "Альт-Инфо", принято в рамках закона.
"Что касается "Альт-Инфо", то такой теории заговора в природе не существует. Решение, принятое соответствующими ведомствами, основано на правовых аргументах", – сказал Мдинарадзе.
Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро.
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии.
В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>
Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.
Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста.
"Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.
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