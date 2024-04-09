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"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"

"Грузинская мечта" опровергла слухи о сделке с "Альт-Инфо"

Sputnik Грузия

Накануне стало известно, что аннулирована регистрация партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо" 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T16:02+0400

2024-04-09T16:02+0400

2024-04-09T16:52+0400

грузия

новости

консервативное движение

мамука мдинарадзе

национальное агентство публичного реестра

политика

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и партией "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет никакой сделки, заявил исполнительный секретарь партии власти Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть оппозиции утверждает, что "Грузинская мечта" и "Альт-Инфо" – это одна команда, которая препятствует евроинтеграции Грузии, а регистрацию последней аннулировали для того, чтобы не разделились голоса пророссийски настроенного электората. По его словам, решение Национального агентства публичного реестра от 8 апреля об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", основанной на базе медиаплатформы "Альт-Инфо", принято в рамках закона."Что касается "Альт-Инфо", то такой теории заговора в природе не существует. Решение, принятое соответствующими ведомствами, основано на правовых аргументах", – сказал Мдинарадзе.Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста."Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, консервативное движение, мамука мдинарадзе, национальное агентство публичного реестра, политика, парламентские выборы в грузии 2024