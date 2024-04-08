https://sputnik-georgia.ru/20240408/v-gruzii-annulirovana-registratsiya-partii-konservativnoe-dvizhenie-287227587.html

В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение"

В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение"

Sputnik Грузия

"Консервативное движение" готовилось к предстоящим этой осенью парламентским выборам 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T19:19+0400

2024-04-08T19:19+0400

2024-04-08T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Партия "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, намерена опротестовать решение Национального агентства публичного реестра Грузии об аннулировании ее регистрации в преддверии парламентских выборов, заявил основатель партии Константин (Кока) Моргошия Sputnik Грузия. Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Моргошия, который был председателем съезда. Инициатором изучения законности регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года было Антикоррупционное бюро, говорится в решении на сайте Национального агентства публичного реестра. Как пояснил Моргошия, изменения в устав партии были внесены в связи с тем, что Зуры Махарадзе по неким причинам не было на месте и председателем партии был избран Геогий Кардава.Он назвал решение Агентства политически мотивированным. "Это беспрецедентное решение, политически мотивированное. Давление на нас оказывается исходя из нашего растущего рейтинга. Если бы мы никого не интересовали и не имели веса, то не было бы таких репрессий против нас", – сказал Моргошия.Законопроект об "иноагентах" обсуждался в парламенте Грузии на фоне акции протеста>>По его словам, решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также планируются акции протеста. "Над обжалованием уже работают наши юристы, а акция, я уже переговорил с ребятами, обязательно будет на этой неделе", – отметил Моргошия. Обвиняемому в групповом насилии лидеру "Альт-Инфо" суд назначил залог>>По его словам, на прошлой неделе "Консервативное движение" сдало в ЦИК Грузии 50 тысяч подписей граждан вместо 25 тысяч, необходимых для регистрации в качестве избирательного субъекта. На сбор подписей понадобился месяц, то есть вдвое меньше времени, чем предоставляется партиям.Партия "Консервативное движение" была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо".В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, консервативное движение, национальное агентство публичного реестра, антикоррупционное бюро, политика