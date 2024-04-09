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Омбудсмен Грузии изучит решение об отмене регистрации партии "Консервативное движение"
Омбудсмен Грузии изучит решение об отмене регистрации партии "Консервативное движение"
Sputnik Грузия
Партия намерена юридически обжаловать решение об аннулировании, а также запланированы акции протеста 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T14:08+0400
2024-04-09T14:08+0400
2024-04-09T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии изучит решение Национального агентства публичного реестра Грузии об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, заявил омбудсмен страны Леван Иоселиани. Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда. По словам Иоселиани, аппарат Народного защитника изучит вопрос и проинформирует общественность о мнении омбудсмена относительно того, насколько было правильным решение, принятое Национальным агентством публичного реестра. Инициатором изучения законности регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года было Антикоррупционное бюро, говорится в решении на сайте Национального агентства публичного реестра. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста."Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, леван иоселиани, консервативное движение, национальное агентство публичного реестра, антикоррупционное бюро, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, леван иоселиани, консервативное движение, национальное агентство публичного реестра, антикоррупционное бюро, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Омбудсмен Грузии изучит решение об отмене регистрации партии "Консервативное движение"
14:08 09.04.2024 (обновлено: 16:55 09.04.2024)
Партия намерена юридически обжаловать решение об аннулировании, а также запланированы акции протеста
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии изучит решение Национального агентства публичного реестра Грузии об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, заявил омбудсмен страны Леван Иоселиани.
Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда.
"Вне зависимости от того, какая это партия, какова ее идеология, когда она зарегистрирована, согласно грузинскому законодательству, должны быть конкретные основания для ее упразднения, что также написано в законе", – заявил Иоселиани журналистам.
По словам Иоселиани, аппарат Народного защитника изучит вопрос и проинформирует общественность о мнении омбудсмена относительно того, насколько было правильным решение, принятое Национальным агентством публичного реестра.
Инициатором изучения законности регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года было Антикоррупционное бюро, говорится в решении на сайте Национального агентства публичного реестра.
Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.
Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста.
"Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.