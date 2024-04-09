https://sputnik-georgia.ru/20240409/ombudsmen-gruzii-izuchit-reshenie-ob-otmeni-registratsii-partii-konservativnoe-dvizhenie-287238029.html

Омбудсмен Грузии изучит решение об отмене регистрации партии "Консервативное движение"

Омбудсмен Грузии изучит решение об отмене регистрации партии "Консервативное движение"

Sputnik Грузия

Партия намерена юридически обжаловать решение об аннулировании, а также запланированы акции протеста 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T14:08+0400

2024-04-09T14:08+0400

2024-04-09T16:55+0400

грузия

новости

леван иоселиани

консервативное движение

национальное агентство публичного реестра

антикоррупционное бюро

политика

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии изучит решение Национального агентства публичного реестра Грузии об аннулировании регистрации партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, заявил омбудсмен страны Леван Иоселиани. Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда. По словам Иоселиани, аппарат Народного защитника изучит вопрос и проинформирует общественность о мнении омбудсмена относительно того, насколько было правильным решение, принятое Национальным агентством публичного реестра. Инициатором изучения законности регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года было Антикоррупционное бюро, говорится в решении на сайте Национального агентства публичного реестра. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста."Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, леван иоселиани, консервативное движение, национальное агентство публичного реестра, антикоррупционное бюро, политика, парламентские выборы в грузии 2024