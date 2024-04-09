https://sputnik-georgia.ru/20240409/skolko-abiturientov-zaregistrirovalis-dlya-uchastiya-v-ene-v-gruzii-287236151.html

Сколько абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии?

Сколько абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии?

Sputnik Грузия

Для поступления в вузы Грузии необходима сдача Единых национальных экзаменов 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T15:01+0400

2024-04-09T15:01+0400

2024-04-09T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в Единых национальных экзаменах, необходимых для поступления в вузы Грузии, говорится в сообщении Национального центр экзаменов и оценок. Регистрация на ЕНЭ 2024 года в Грузии стартовала 4 марта и завершилась 4 апреля. В прошлом году на ЕНЭ зарегистрировались более 45 тысяч абитуриентов, студентами из них стали около 34,8 тысячи человек.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.Дополнить список сдаваемых экзаменов или убрать какой-то предмет из этого списка, а также изменить язык сдачи экзамена можно до 18:00 часов 15 апреля. Участия в ЕНЭ в Грузии платное – 10 лари (около 3,5 доллара) за один экзамен.Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Диплом за три года – в Грузии могут сократить срок обучения на бакалавра>>Отмененный с 2020 года в качестве обязательного предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет. При выборе дополнительных предметов нужно учитывать требования для зачисления на конкретные образовательные программы, то есть специальности. Абитуриент может выбрать сколько угодно образовательных программ. Если набранных по итогам экзаменов баллов достаточно для поступления к примеру на несколько специальностей, то абитуриенту предстоит делать выбор. Внести изменения в список выбранных образовательных программ абитуриенты смогут с момента публикации результатов апелляции до 18:00 следующего дня. Конкретная дата пока неизвестна.Что касается высших ступеней образования, в этом году более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в грантовом конкурсе, чтобы получить увеличенное финансирование учебы, а на общий магистерский экзамен регистрацию прошли более 10 тысяч человек.Статистика По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за последние 13 лет количество студентов в высших учебных заведениях Грузии увеличилось на 86,9%. В 2011-2012 учебном году число студентов в государственных и частных высших учебных заведениях достигало 95 110 человек (53 079 – женщины, 42 031 – мужчин). В 2023-2024 учебном году число студентов в государственных и частных высших учебных заведениях достигло 177 791 человека (91 012 – женщины, 86 779 – мужчины). С каждым годом наиболее востребованными направлениям являются социальные науки, бизнес и юриспруденция. В 2023-2024 учебном году в области социальных наук, бизнеса и права зарегистрировано 66 515 студентов. Вторую позицию занимает программа здравоохранения и социального обеспечения, где зарегистрировано 42 197 студентов. Направления, на которые зачисляются меньше всего студентов, это инженерия, производство и строительство. В 2023-2024 учебном году на этих направлениях зарегистрировано 3 425 студентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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