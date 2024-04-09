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Министр юстиции объяснил причины отмены регистрации партии "Консервативное движение"
Министр юстиции объяснил причины отмены регистрации партии "Консервативное движение"
Sputnik Грузия
"Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах, заявил министр 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T18:54+0400
2024-04-09T18:54+0400
2024-04-09T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. У упразднения регистрации партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет политических мотивов, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Никакой политической мотивации с нашей стороны нет, как мы говорили, были обнаружены недочеты, и регистрация отменена. Что касается того, вышла эта партия из политических процессов или нет, то они сами должны решить. Если они хотят быть активными в политике и снова зарегистрироваться в качестве политической партии, в этом случае они должны зарегистрироваться в полном соответствии с законом", – заявил Рати Брегадзе. По его словам, регистрация "Консервативного движения" была аннулирована на основе проверки. При этом он отметил, что "Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах. "Если политическая партия совершает ошибку, она должна позаботиться об ее исправлении и взять на себя ответственность, неважно, какая это политическая партия", – сказал Рати Брегадзе. Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга. Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста. "Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, рати брегадзе, леван иоселиани, консервативное движение, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, рати брегадзе, леван иоселиани, консервативное движение, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024
Министр юстиции объяснил причины отмены регистрации партии "Консервативное движение"
18:54 09.04.2024 (обновлено: 19:34 09.04.2024)
"Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах, заявил министр
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. У упразднения регистрации партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет политических мотивов, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда.
"Никакой политической мотивации с нашей стороны нет, как мы говорили, были обнаружены недочеты, и регистрация отменена. Что касается того, вышла эта партия из политических процессов или нет, то они сами должны решить. Если они хотят быть активными в политике и снова зарегистрироваться в качестве политической партии, в этом случае они должны зарегистрироваться в полном соответствии с законом", – заявил Рати Брегадзе.
По его словам, регистрация "Консервативного движения" была аннулирована на основе проверки.
"Реестр рассмотрел обращение Антикоррупционного бюро и увидел, что при регистрации указанной политической партии действительно была допущена ошибка, в частности они не представили измененный устав съезда", – сказал Рати Брегадзе.
При этом он отметил, что "Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах.
"Если политическая партия совершает ошибку, она должна позаботиться об ее исправлении и взять на себя ответственность, неважно, какая это политическая партия", – сказал Рати Брегадзе.
Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро.
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии.
Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга.
Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста.
"Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.