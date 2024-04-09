https://sputnik-georgia.ru/20240409/v-uprazdnenii-registratsii-partii-alt-info-net-politicheskikh-motivov--minyust-gruzii-287242760.html

Министр юстиции объяснил причины отмены регистрации партии "Консервативное движение"

Министр юстиции объяснил причины отмены регистрации партии "Консервативное движение"

Sputnik Грузия

"Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах, заявил министр 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T18:54+0400

2024-04-09T18:54+0400

2024-04-09T19:34+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. У упразднения регистрации партии "Консервативное движение/"Альт-Инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией, нет политических мотивов, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Решение обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константина (Кока) Моргошия, который был председателем съезда. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Никакой политической мотивации с нашей стороны нет, как мы говорили, были обнаружены недочеты, и регистрация отменена. Что касается того, вышла эта партия из политических процессов или нет, то они сами должны решить. Если они хотят быть активными в политике и снова зарегистрироваться в качестве политической партии, в этом случае они должны зарегистрироваться в полном соответствии с законом", – заявил Рати Брегадзе. По его словам, регистрация "Консервативного движения" была аннулирована на основе проверки. При этом он отметил, что "Консервативное движение" может заново пройти регистрацию и принять участие в выборах. "Если политическая партия совершает ошибку, она должна позаботиться об ее исправлении и взять на себя ответственность, неважно, какая это политическая партия", – сказал Рати Брегадзе. Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за ее растущего рейтинга. Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически, а также запланированы акции протеста. "Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и внесла в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, леван иоселиани, консервативное движение, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024