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"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат
"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат
Sputnik Грузия
Законопроект об "иноагентах" в Грузии вновь стал причиной разногласий между партией власти и ее оппонентами 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T12:47+0400
2024-04-10T12:59+0400
грузия
новости
мамука мдинарадзе
единое национальное движение
политика
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Вслед за соцсетью Facebook*, заблокировавшей баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с помощью "черных денег" пытаются защитить "черные деньги", срывая информационные плакаты на улицах, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Чакветадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что баннеры грузинских властей были заблокированы в Facebook*, так как Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии. Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. По словам депутата, весь день друзья и сторонники присылают ему видеозаписи, на которых видно, как представители "Нацдвижения" рвут информационные плакаты, на которых перечислено, почему инициированный законопроект является европейским.По словам депутата, в прошлом году были попытки ввести общество в заблуждение, и власти не допустят, чтобы они продолжили делать то же самое и в этом году. Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?&gt;&gt;Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах

"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат

12:47 10.04.2024 (обновлено: 12:59 10.04.2024)
© Courtesy of Giorgi ChakvetadzeДепутат Георгий Чакветадзе
Депутат Георгий Чакветадзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2024
© Courtesy of Giorgi Chakvetadze
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Законопроект об "иноагентах" в Грузии вновь стал причиной разногласий между партией власти и ее оппонентами
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Вслед за соцсетью Facebook*, заблокировавшей баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с помощью "черных денег" пытаются защитить "черные деньги", срывая информационные плакаты на улицах, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Чакветадзе.
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Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что баннеры грузинских властей были заблокированы в Facebook*, так как Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии. Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.

"Активная информационная кампания ведется уже три дня. Наши сторонники пытаются донести правду до каждого гражданина! И "нацы" (представители "Нацдвижения" – ред.) вслед за Facebook теперь противостоят правде на улицах. С помощью черных денег они пытаются защитить черные деньги", – написал Чакветадзе в соцсети.

По словам депутата, весь день друзья и сторонники присылают ему видеозаписи, на которых видно, как представители "Нацдвижения" рвут информационные плакаты, на которых перечислено, почему инициированный законопроект является европейским.

"Если кто-то думает, что это остановит ярых сторонников Грузии, то НПО "нацев" и их хозяева сильно ошибаются. Эти люди не знают грузинскую молодежь, а также плохо знают грузинское общество", – подчеркнул Чакветадзе.

По словам депутата, в прошлом году были попытки ввести общество в заблуждение, и власти не допустят, чтобы они продолжили делать то же самое и в этом году.

"Патриоты нашей страны каждый раз дают достойный ответ и будут продолжать делать это в будущем. Прозрачность – главная европейская ценность, и цензуре нет места ни в Грузии, ни в Европе!" – отметил Чакветадзе.

Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?>>
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.

Детали законопроекта

Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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