https://sputnik-georgia.ru/20240410/natsdvizhenie-pytaetsya-zaschitit-chernye-dengi-s-pomoschyu-chernykh-deneg---deputat-287253254.html

"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат

"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат

Sputnik Грузия

Законопроект об "иноагентах" в Грузии вновь стал причиной разногласий между партией власти и ее оппонентами 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T12:47+0400

2024-04-10T12:47+0400

2024-04-10T12:59+0400

грузия

новости

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

политика

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Вслед за соцсетью Facebook*, заблокировавшей баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с помощью "черных денег" пытаются защитить "черные деньги", срывая информационные плакаты на улицах, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Чакветадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что баннеры грузинских властей были заблокированы в Facebook*, так как Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии. Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. По словам депутата, весь день друзья и сторонники присылают ему видеозаписи, на которых видно, как представители "Нацдвижения" рвут информационные плакаты, на которых перечислено, почему инициированный законопроект является европейским.По словам депутата, в прошлом году были попытки ввести общество в заблуждение, и власти не допустят, чтобы они продолжили делать то же самое и в этом году. Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, политика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах