"Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат
12:47 10.04.2024 (обновлено: 12:59 10.04.2024)
© Courtesy of Giorgi ChakvetadzeДепутат Георгий Чакветадзе
© Courtesy of Giorgi Chakvetadze
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Законопроект об "иноагентах" в Грузии вновь стал причиной разногласий между партией власти и ее оппонентами
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Вслед за соцсетью Facebook*, заблокировавшей баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с помощью "черных денег" пытаются защитить "черные деньги", срывая информационные плакаты на улицах, написал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Чакветадзе.
Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что баннеры грузинских властей были заблокированы в Facebook*, так как Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии. Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
"Активная информационная кампания ведется уже три дня. Наши сторонники пытаются донести правду до каждого гражданина! И "нацы" (представители "Нацдвижения" – ред.) вслед за Facebook теперь противостоят правде на улицах. С помощью черных денег они пытаются защитить черные деньги", – написал Чакветадзе в соцсети.
По словам депутата, весь день друзья и сторонники присылают ему видеозаписи, на которых видно, как представители "Нацдвижения" рвут информационные плакаты, на которых перечислено, почему инициированный законопроект является европейским.
"Если кто-то думает, что это остановит ярых сторонников Грузии, то НПО "нацев" и их хозяева сильно ошибаются. Эти люди не знают грузинскую молодежь, а также плохо знают грузинское общество", – подчеркнул Чакветадзе.
По словам депутата, в прошлом году были попытки ввести общество в заблуждение, и власти не допустят, чтобы они продолжили делать то же самое и в этом году.
"Патриоты нашей страны каждый раз дают достойный ответ и будут продолжать делать это в будущем. Прозрачность – главная европейская ценность, и цензуре нет места ни в Грузии, ни в Европе!" – отметил Чакветадзе.
Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.