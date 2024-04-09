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Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?
Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?
Sputnik Грузия
Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы 09.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-09T21:01+0400
2024-04-09T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" были заблокированы в соцсети Facebook* из-за того, что Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся заблокировать аргументы властей. Мдинарадзе подчеркнул, что один только его пост в соцсети с аргументами в пользу закона набрал более 7 тысяч отметок "нравится", что говорит о поддержке.Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты"&gt;&gt;Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Законопроект об "иноагентах" обсуждался в парламенте Грузии на фоне акции протеста&gt;&gt;Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, facebook, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, facebook, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах

Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?

21:01 09.04.2024 (обновлено: 22:01 09.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" были заблокированы в соцсети Facebook* из-за того, что Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.

"На основании чего Facebook* заблокировал аргументы одной стороны в политических дебатах? Из Грузии предоставили очень спекулятивную информацию их компании-контракторы, которыми руководят Серги Капанадзе (основатель "Ассоциации реформ Грузии" – ред.) и другие. У Facebook* есть свои контракторы, которые так спекулятивно и грязно называют правду ложью", – сказал Мдинарадзе журналистам.

По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся заблокировать аргументы властей.
Мдинарадзе подчеркнул, что один только его пост в соцсети с аргументами в пользу закона набрал более 7 тысяч отметок "нравится", что говорит о поддержке.
Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.

Детали законопроекта

Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Законопроект об "иноагентах" обсуждался в парламенте Грузии на фоне акции протеста>>
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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