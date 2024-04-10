https://sputnik-georgia.ru/20240410/rabotayuschikh-bednykh-v-gruzii-stalo-menshe-287253726.html

Работающих бедных в Грузии стало меньше

Работающих бедных в Грузии стало меньше

Sputnik Грузия

Борьба с бедностью – одна из важнейших задач властей Грузии, резкое сокращение работающей бедности в стране началось в 2012 году 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T14:10+0400

2024-04-10T14:10+0400

2024-04-10T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Каждый 44-й трудоустроенный житель Грузии находится за международной чертой бедности, что является новым историческим минимумом для страны, сообщила Международная организация труда (МОТ).МОТ опубликовала индекс "Работающая бедность". Показатель исследует долю людей, находящихся за международной чертой бедности, среди занятых. Работающая бедность означает, что, несмотря на занятость, человек не может вывести себя и своих иждивенцев из состояния бедности. Причиной может быть слишком низкий доход от их трудовой деятельности и/или недостаточный объем работы, который они получают.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным организации за 2023 год, за международной чертой бедности в Грузии находятся 2,28% занятых. Кроме того, согласно опубликованным данным, за 10 лет уровень работающей бедности в Грузии снизился в 2,5 раза, а по сравнению с 2012 годом – почти в 3,5 раза.Организация опубликовала данные с 2000 по 2023 год, которые показывают, что резкое сокращение работающей бедности в Грузии началось в 2012 году. В 2000-2003 годах в среднем 11% занятых находились за международной чертой бедности, ситуация практически не изменилась в 2004-2012 годах, когда в среднем каждый 10-й работник находился за международной чертой бедности.Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы>>Согласно исследованию, ситуация существенно изменилась в 2013-2023 годах. В этот период уровень работающей бедности в Грузии составлял в среднем 3,3%, и поэтому каждый 30-й трудоустроенный находился ниже международной черты бедности.Борьба с бедностью является одной из важнейших задач властей Грузии. В конце марта 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уровень бедности в стране за последние 12 лет после смены власти сократилась почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч.Бедность в цифрахПо данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается до 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности.Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние этих семей оценивается от 30 до 50 тысяч баллов.Семьи с низкими баллами получают денежную помощь от государства в размере 200 лари на ребенка при минимальном прожиточном уровне 249,7 лари, который рассчитан исходя из минимальных цен на продукты и услуги, исключая расходы на образование.При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки бесплатно или за полцены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, экономика