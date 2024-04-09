https://sputnik-georgia.ru/20240409/krizis-rynka-truda-v-gruzii--defitsit-kadrov-na-fone-bezrabotitsy-287217154.html

Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы

Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы

Sputnik Грузия

Бизнесу в Грузии приходится привлекать специалистов из-за рубежа 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T10:52+0400

2024-04-09T10:52+0400

2024-04-09T10:52+0400

грузия

обзоры

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турция

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украина

ника шенгелия

илья цулая

элгуджа меладзе

ассоциация работодателей грузии

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Безработица является большим вызовом для Грузии уже многие годы, но как ни парадоксально, рынок труда переживает кризис в связи с нехваткой рабочей силы.Согласно последнему исследованию Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ), 67% грузинского бизнеса страдает от нехватки профессиональных кадров – компании считают нехватку специалистов и рабочей силы основным фактором, мешающим их развитию.Несмотря на увеличение набора учащихся в профучилища и запуск различных программ переподготовки, вакансии по отдельным специальностям зачастую остаются незаполненными.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В чем же причина кризиса грузинского рынка труда, о какой помощи бизнес просит государство и почему при столь высоком уровне безработицы в стране так тяжело найти квалифицированные кадры – разбирался Sputnik Грузия.Дефицит кадровВ Бизнес-ассоциации, объединяющей несколько сотен компаний, говорят, что частный сектор планирует привлечь дополнительные инвестиции и, следовательно, расшириться. Это, по словам исполнительного директора БАГ Левана Вепхвадзе, означает, что спрос на квалифицированных сотрудников будет расти.По данным БАГ, острее всех дефицит кадров ощущается в сфере строительства, где предложение не отвечает спросу.О том, что имеющиеся кадровые проблемы тормозят рост и развитие сферы строительства и девелопмента, заявил основатель девелоперской компании "Арки" Илья Цулая."В секторе существуют кадровые проблемы, но это показатель того, что страна развивается, и местной рабочей силы становится недостаточно для удовлетворения спроса. Выход один – естественно встанет вопрос о привлечении иностранной рабочей силы", – заявил Цулая в эфире медиаплатформы BMG.Привлечение трудовых мигрантов, по его словам, в том числе даст бизнесу возможность внести больший вклад в экономический рост страны. Однако трудоустройство зарубежных работников не должно сказываться на занятости граждан Грузии."Занятость местных жителей должна быть приоритетом. Но если местных кадров недостаточно, то надо привлекать иностранцев, как это произошло во всех развитых странах", – отметил Цулая.Для заполнения большинства вакантных должностей на рынке труда необходимы кадры с наличием профессиональных навыков, а не с академическим образованием, пояснил в беседе со Sputnik Грузия глава Ассоциации работодателей Грузии Элгуджа Меладзе.По его словам, в стране очень высок спрос на операторов строительной и сельскохозяйственной техники, поэтому предпринимателям среднего бизнеса часто приходится нанимать иностранцев, обладающих высоким профессионализмом.Бедность в Грузии сократилась вдвое после смены власти – премьер>>В основном на заработки в Грузию приезжают из Турции, Азербайджана и Украины. Речь идет о тех, кто получил хорошее профобразование, особенно в сфере инженерии, и, соответственно, не испытывает проблем с трудоустройством, пояснил Меладзе.По его словам, необходимо повышать интерес общества к профессиональным училищам, поскольку в эпоху технологического развития больше не существует сложных и трудных профессий."Эпоха тяжелого труда закончилась в условиях технологического развития. Для фермеров тоже все автоматизировано – машина самостоятельно расфасовывает всякие продукты. Людей надо заинтересовать и переобучить. В наше время лучше быть трактористом и гордиться своей профессией, чем быть, условно, безработным историком. Тракторы уже оснащены такими высокими технологиями, что управлять ими сегодня легче, чем "Мерседесом", – сказал Меладзе.Скупость работодателейКвалифицированные кадры активно покидают Грузию в поисках работы за границей, так как грузинские работодатели не хотят нормально платить, заявил в беседе со Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия."Те, кто является профессионалом и считается квалифицированным кадром, покидают страну и ищут работу за рубежом, потому что в Грузии у них нет соответствующего оклада, чтобы они смогли нормально содержать себя и свои семьи. Грузинские работодатели не хотят платить нормальную зарплату, несмотря на успешность своего бизнеса", – поделился Шенгелия.Оппозиция устроила разнос главе МИД Грузии из-за эмигрантов – ответ "прилетел" сразу>>Например, отметил он, в сфере строительства фиксируется серьезный дефицит уже даже разнорабочих, но компании привлекают более дешевую рабочую силу из-за границы."Наш бизнес, в частности строительный, который очень высокодоходный, не хочет раскошеливаться на зарплаты, и предпочитает привозить более дешевую рабочую силу из-за рубежа, в то время как жители Грузии, наоборот, покидают родину в поисках нормального заработка. В других сферах происходит также", – сказал Шенгелия.Именно поэтому, как утверждает эксперт, число эмигрировавших из Грузии граждан растет ежегодно. Шенгелия отметил, что грузинские профессионалы уезжают и получают за границей 2-2,5 тысячи евро, а если бы в Грузии они получали хотя бы вдвое меньше, то никуда бы не уехали.Согласно официальной статистике, средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в 2023 году составила 1858,2 лари, что на 20,4% больше, чем в 2022 году.Шенгелия считает, что, несмотря на некоторые шаги, которые власти делают в этом направлении в последнее время, проблема все еще остается острой, и правительству необходимо приложить больше усилий для ее решения: более активно продвигать профобразование, открывать больше профессиональных колледжей и создать условия, базу, чтобы выпускники этих заведений могли проходить практику и гарантированно трудоустраиваться.Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию – данные ООН>>"Если кто-то набирается опыта и осваивает ремесло, он тоже уезжает за границу, поэтому мы возвращаемся к проблеме оплаты труда. Заработную плату надо пересмотреть, так что нужна координированная работа правительства и бизнес-сектора", – сказал он.Безработица как главный вызовБорьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы нахождения у власти.В конце марта текущего года оппозиционная партия "Лело для Грузии" обратилась с вопросом к основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, почему не выполнены обещания побороть бедность и безработицу, построить 100 новых заводов, вернуть эмигрантов в свои семьи и вложить 1 миллиард в возрождение грузинского села.В ответ, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что уровень бедности в Грузии за последние 12 лет после смены власти в стране сократилась почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч. Также, по его словам, по мере роста экономики Грузии, сокращается и уровень безработицы.Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. За отчетный период число безработных снизилось на 0,9 тысячи человек, или 0,4%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 248,6 тысячи человек. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,8 процентного пункта и составил 46%.Профобразование в приоритетеВ Грузии в 2018 году приняли новый закон "О профессиональном образовании", нацеленный на развитие разных направлений профессионального образования.Среди реализованных реформ – процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании.Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда.Кроме того, в сентябре 2023 года министр образования Георгий Амилахвари анонсировал новую реформу, согласно которой профессиональное образование будет внедряться в школы для учащихся выпускных классов (9-12 классы).Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики>>Параллельно учебе в рамках школьной программы школьникам будет предоставлена возможность выбрать одну конкретную профессию и пройти обучение, а после окончания школы получить как школьный аттестат, так и диплом о профобразовании.Когда будет запущена реформа, пока неизвестно. По словам министра, на первом этапе это будет пилотная программа, которую внедрят в 40-50 государственных школах. Всего в Грузии 2 100 школ.В 2023 году в профессионально-образовательные учебные заведения было зачислено 15,5 тысячи студентов, что на 9,9% больше, чем в 2022 году. Количество выпускников профучилищ составило 8,1 тысячи (48,3% – женщины, 51,7% – мужчины), согласно данных Национальной службы статистики "Сакстат".Самый большой спрос в профучилищах на программы в сферах инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права.Свой вклад в развитие профобразования вносит и мэрия Тбилиси, которая с 2018 года реализует программу профессиональной переподготовки под названием "Учись и трудоустройся". Программа предусматривает краткосрочный трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии.Экономический рост в Грузии сохранится на высоком уровне – вице-премьер>>Программа насчитывает около 50 направлений, в том числе туризм, гостиничную сферу, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, сферу IT, здравоохранение и ветеринарию.В рамках проекта с 2018 года по сей день переподготовили 6,5 тысячи человек, из которых 70% были трудоустроены. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, обзоры, экономика, турция, азербайджан, украина, ника шенгелия, илья цулая, элгуджа меладзе, ассоциация работодателей грузии, оон, аналитика