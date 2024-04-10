https://sputnik-georgia.ru/20240410/shans-samostoyatelno-popast-v-parlament-gruzii-imeyut-tolko-dve-partii---opros-gorbi--287268415.html

Шанс самостоятельно попасть в парламент Грузии имеют только две партии – опрос GORBI

Шанс самостоятельно попасть в парламент Грузии имеют только две партии – опрос GORBI

Sputnik Грузия

Чтобы пройти в парламент Грузии, партия должна набрать не менее 5% голосов на выборах 26 октября 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживает 60,4% населения, крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" – 12,6%, а поддержка остальных партий не достигает необходимых для прохода в парламент 5%, согласно исследованию Международного исследовательского центра GORBI, проведенному по заказу телеканала "Имеди".Участников опроса попросили ответить на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в воскресенье, за кого бы вы проголосовали?". Опрос был проведен 11-18 марта. За партию "Лело для Грузии" выразили готовность голосовать 4,7% опрошенных, за партию "Европейская Грузия" – 4,5%, за партию "Для Грузии" – 3,7%, за объединение "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа" – 3%. Поддержку в 1,6% получила партия "Ахали", основанная 11 марта бывшим председателем "Нацдвижения" Никой Мелия и основателем телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия. Авторы исследования отметили, что рейтинг этой партии основан на спонтанных ответах респондентов, так как ее основали как раз в тот день, когда начался опрос. "Новая" – соратники Саакашвили основали политическую партию перед выборами>>За "Новый политический центр Гирчи" выразили готовность голосовать 1,4% опрошенных, за "Альянс патриотов Грузии" – 0,9%, за партию "Граждане" – 0,6%, а за "Лейбористскую партию" – 0,6%. Все остальные партии вместе набрали 6%. Опрос был проведен путем прямого интервьюирования в Тбилиси и в регионах. В нем приняли участие 1,7 тысячи человек. Погрешность исследования составляет +/-3%.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. В законодательный орган пройдут партии, получившие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение