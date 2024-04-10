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В Грузии утвердили обновленный проект программы переписи населения
В Грузии утвердили обновленный проект программы переписи населения
Sputnik Грузия
Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Одновременно с всеобщей переписью населения в Грузии проведут сельскохозяйственную перепись, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Правительственная комиссия по координации переписи населения и сельского хозяйства Грузии утвердила обновленный проект Программы переписи населения и сельского хозяйства. Всеобщая перепись населения Грузии пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона), в Грузии проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила >>Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек. Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, перепись населения, правительство грузии, сельское хозяйство
грузия, новости, общество, перепись населения, правительство грузии, сельское хозяйство
В Грузии утвердили обновленный проект программы переписи населения
09:01 10.04.2024 (обновлено: 09:05 10.04.2024)
Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Одновременно с всеобщей переписью населения в Грузии проведут сельскохозяйственную перепись, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Правительственная комиссия по координации переписи населения и сельского хозяйства Грузии утвердила обновленный проект Программы переписи населения и сельского хозяйства. Всеобщая перепись населения Грузии пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий.
"В целях оптимального использования финансовых и человеческих ресурсов одновременно с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись. Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального опросника", – говорится в сообщении.
Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года.
Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах.
По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона), в Грузии проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.
Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.
Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные.
Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.