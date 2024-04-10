https://sputnik-georgia.ru/20240410/v-gruzii-utverdili-obnovlennyy-proekt-programmy-perepisi-naseleniya-287248247.html

В Грузии утвердили обновленный проект программы переписи населения

В Грузии утвердили обновленный проект программы переписи населения

Sputnik Грузия

Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T09:01+0400

2024-04-10T09:01+0400

2024-04-10T09:05+0400

грузия

новости

общество

перепись населения

правительство грузии

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249048148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c9e0f3986358cbec213420419c09eb18.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Одновременно с всеобщей переписью населения в Грузии проведут сельскохозяйственную перепись, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Правительственная комиссия по координации переписи населения и сельского хозяйства Грузии утвердила обновленный проект Программы переписи населения и сельского хозяйства. Всеобщая перепись населения Грузии пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные итоги – в июне 2026 года. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона), в Грузии проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила >>Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек. Согласно законодательству Грузии, перепись является обязательной для всех граждан Грузии и проживающих на территории страны иностранцев, а также лиц без гражданства. Отказаться от участия в переписи нельзя, при этом все отвечающие на вопросы обязаны предоставить о себе достоверные данные. Единственные, кто может не принимать участие в переписи, – это иностранцы с дипломатической неприкосновенностью или иностранные военные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, перепись населения, правительство грузии, сельское хозяйство