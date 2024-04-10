https://sputnik-georgia.ru/20240410/vvedenie-ssha-sanktsiy-protiv-deputatov-povliyaet-na-evrointegratsiyu-gruzii---deputat-287254679.html

Введение США санкций против депутатов повлияет на евроинтеграцию Грузии – депутат

Введение США санкций против депутатов повлияет на евроинтеграцию Грузии – депутат

Sputnik Грузия

В Госдепе США раскритиковали инициированный в Грузии законопроект об "иноагентах" 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T14:16+0400

2024-04-10T14:16+0400

2024-04-10T14:27+0400

политика

грузия

новости

дмитрий хундадзе

национальное агентство публичного реестра

"сила народа"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сможет ли Грузия стать ассоциированной страной Евросоюза, если практика, установившаяся в Европе, принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", станет для США основанием применения санкций в отношении грузинских депутатов, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.Миллер ранее выразил обеспокоенность тем, что, если закон будет принят, "он нанесет ущерб организациям гражданского общества, которые работают над улучшением жизни граждан Грузии". Он также отметил, что законопроект "вынудит Грузию свернуть с европейского пути и помешает независимым СМИ, которые работают над предоставлением качественной информации гражданам Грузии". При этом он пояснил, что пока это лишь законопроект и он заранее не хочет обсуждать "потенциальные последствия или потенциальные шаги", которые могут предпринять США.Что за принцип и степень равноправного партнерства, когда конкретному депутату, который является непосредственным представителем народа, угрожают санкциями, в том случае если он примет конкретное решение в законодательном органе своей страны, который является непосредственным представителем народа, задался вопросом депутат. Грузия – независимая и суверенная страна, заявил депутат и напомнил, что накануне в стране отметили 9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:Иностранная сила – это:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, национальное агентство публичного реестра, "сила народа"