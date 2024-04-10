Введение США санкций против депутатов повлияет на евроинтеграцию Грузии – депутат
14:16 10.04.2024 (обновлено: 14:27 10.04.2024)
© courtesy of Dmitry KhundadzeДмитрий Хундадзе
© courtesy of Dmitry Khundadze
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В Госдепе США раскритиковали инициированный в Грузии законопроект об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сможет ли Грузия стать ассоциированной страной Евросоюза, если практика, установившаяся в Европе, принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", станет для США основанием применения санкций в отношении грузинских депутатов, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
Миллер ранее выразил обеспокоенность тем, что, если закон будет принят, "он нанесет ущерб организациям гражданского общества, которые работают над улучшением жизни граждан Грузии". Он также отметил, что законопроект "вынудит Грузию свернуть с европейского пути и помешает независимым СМИ, которые работают над предоставлением качественной информации гражданам Грузии". При этом он пояснил, что пока это лишь законопроект и он заранее не хочет обсуждать "потенциальные последствия или потенциальные шаги", которые могут предпринять США.
"Грузия хочет партнерских отношений, и Грузия использует практику, сложившуюся в самой Европе. Следовательно, если установившаяся в Европе практика станет основанием для применения санкций к депутатам, то как мы должны ассоциироваться с Европой?!" – заявил Хундадзе журналистам.
Что за принцип и степень равноправного партнерства, когда конкретному депутату, который является непосредственным представителем народа, угрожают санкциями, в том случае если он примет конкретное решение в законодательном органе своей страны, который является непосредственным представителем народа, задался вопросом депутат.
"Так что давайте не будем бояться, выдержим психологическое давление и сделаем публичными "черные деньги", которые служат именно для такого давления", – заявил Хундадзе.
Грузия – независимая и суверенная страна, заявил депутат и напомнил, что накануне в стране отметили 9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
"Грузинское общество, особенно молодежь, не для того проливали кровь, чтобы защита суверенитета и независимость вновь стали необходимыми. От кого – это уже другой вопрос, главное, чтобы это не стало предметом защиты в нашей стране", – подчеркнул Хундадзе.
Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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