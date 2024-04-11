Информация о донорах НПО в Грузии непрозрачна – глава комитета парламента
15:19 11.04.2024 (обновлено: 15:29 11.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Когда представители НПО начнут говорить о фальсификации выборов, общество задастся вопросом, какой интерес за этим стоит, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния важно, так как информация о донорах неправительственных организаций не является прозрачной и найти ее невозможно, что является проблемой, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", председатель парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили.
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
"В течение целого года мы слышим, что информация о донорах прозрачна, ее можно увидеть везде, но это не так", – заявила Бочоришвили в эфире Первом канале.
По словам Бочоришвили, всей информации нет нигде. Очень часто нет информации ни на сайтах доноров, которые финансируют определенные проекты, ни на сайтах организаций, где общественность могла бы найти информацию об этом.
"Очень часто (информацию – ред.) не найти, и проблема в этом. Тогда что делать, как узнать, какие средства тратятся в Грузии, на что, насколько используются для нашего общества и как об этом судить обществу", – отметила Бочоришвили.
Если связать вопрос информированности населения, например, с выборами, то, по словам Бочоришвили, когда представители организаций начнут говорить о фальсификации выборов, общество задастся вопросом: какой интерес за этим стоит?
"Цель законопроекта – повысить осведомленность и знание нашего общества о том, кто за чем стоит, а затем, когда кто-то начнет протестовать против чего-либо, знать, какие интересы стоят, допустим, за протестом CANVAS, почему CANVAS протестует или к чему он готовится. Что в этом плохого, если будем знать?" – сказала Бочоришвили.
Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.
Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года.
Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию.
Как отметила Бочоришвили, когда некоторые партнеры безоговорочно проводят параллели с Россией, все это нуждается в аргументах.
"Когда в адрес страны звучат подобные обвинения, нужны основания и аргументы. В прошлом году, возможно, имело место какое-то вмешательство в суверенитет страны, когда вы говорите члену парламента страны, что вам не следует это обсуждать. Тогда зачем я парламенте? Для того, чтобы обсуждать любой вопрос", – отметила она.
Это место, где должны проходить политические дебаты, и для общества очень важно видеть, что политические решения обсуждаются, добавила Бочоришвили.
"Я ничего не могу сказать заранее, как изменится позиционирование партнеров, но я все же думаю, что в первую очередь они должны увидеть разницу, если заподозревают, что этот законопроект отличается. Есть параллели с российским законодательством, и пусть хорошо посмотрят, что здесь нет ничего общего с российским законодательством", – отметила Бочоришвили.
На вопрос, что произойдет, если, несмотря на объяснения всего этого со стороны власти, партнеры останутся на своей позиции, Бочоришвили заявила, что каждый имеет право оставаться на своей позиции, но власти также имеют право действовать в соответствии со своими интересами.
"Если мы считаем, что это важно для нашей страны, то это рассмотрение начато и мы должны обсудить", – заявила Бочоришвили.
Детали законопроекта
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.