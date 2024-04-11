https://sputnik-georgia.ru/20240411/informatsiya-o-donorakh-npo-v-gruzii-neprozrachna--glava-komiteta-parlamenta-287275830.html

Информация о донорах НПО в Грузии непрозрачна – глава комитета парламента

Информация о донорах НПО в Грузии непрозрачна – глава комитета парламента

Sputnik Грузия

Когда представители НПО начнут говорить о фальсификации выборов, общество задастся вопросом, какой интерес за этим стоит, заявила депутат 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T15:19+0400

2024-04-11T15:19+0400

2024-04-11T15:29+0400

грузия

политика

новости

usaid

сгб

европа

сша

законопроект об иноагентах

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_0:181:3078:1912_1920x0_80_0_0_f7b8de6138ab720e971b55b0f9953e66.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния важно, так как информация о донорах неправительственных организаций не является прозрачной и найти ее невозможно, что является проблемой, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", председатель парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"В течение целого года мы слышим, что информация о донорах прозрачна, ее можно увидеть везде, но это не так", – заявила Бочоришвили в эфире Первом канале. По словам Бочоришвили, всей информации нет нигде. Очень часто нет информации ни на сайтах доноров, которые финансируют определенные проекты, ни на сайтах организаций, где общественность могла бы найти информацию об этом. Если связать вопрос информированности населения, например, с выборами, то, по словам Бочоришвили, когда представители организаций начнут говорить о фальсификации выборов, общество задастся вопросом: какой интерес за этим стоит? "Цель законопроекта – повысить осведомленность и знание нашего общества о том, кто за чем стоит, а затем, когда кто-то начнет протестовать против чего-либо, знать, какие интересы стоят, допустим, за протестом CANVAS, почему CANVAS протестует или к чему он готовится. Что в этом плохого, если будем знать?" – сказала Бочоришвили. Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза. Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии >>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. Как отметила Бочоришвили, когда некоторые партнеры безоговорочно проводят параллели с Россией, все это нуждается в аргументах. Это место, где должны проходить политические дебаты, и для общества очень важно видеть, что политические решения обсуждаются, добавила Бочоришвили. "Я ничего не могу сказать заранее, как изменится позиционирование партнеров, но я все же думаю, что в первую очередь они должны увидеть разницу, если заподозревают, что этот законопроект отличается. Есть параллели с российским законодательством, и пусть хорошо посмотрят, что здесь нет ничего общего с российским законодательством", – отметила Бочоришвили. На вопрос, что произойдет, если, несмотря на объяснения всего этого со стороны власти, партнеры останутся на своей позиции, Бочоришвили заявила, что каждый имеет право оставаться на своей позиции, но власти также имеют право действовать в соответствии со своими интересами. "Если мы считаем, что это важно для нашей страны, то это рассмотрение начато и мы должны обсудить", – заявила Бочоришвили. Детали законопроекта Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, usaid, сгб, европа, сша, законопроект об иноагентах, парламентские выборы в грузии 2024