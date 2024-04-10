https://sputnik-georgia.ru/20240410/deputat-nazval-informatsionnoy-voynoy-sobytiya-vokrug-zakonoproekta-ob-inoagentakh-v-gruzii-287256179.html

Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии

Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Сторонники и противники законопроекта о прозрачности зарубежного финансирования "воюют" в Сети и на улицах 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T15:23+0400

2024-04-10T15:23+0400

2024-04-10T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Власти Грузии и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" устроили информационную войну вместо того, чтобы вести дискуссию вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявил депутат парламента от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили. Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" твердит о необходимости обеспечения прозрачности, а противники – что это российский закон. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тем самым, по мнению Раквиашвили, власти и оппозиционеры "пытаются довести своих избирателей до примитива".Он подчеркнул, что стороны намерено избегают углубленной дискуссии. "Никого не устраивает детальное рассмотрение по сути, так как, если начнется детальное рассмотрение, выяснится, что он (законопроект – ред.) направлен не на прозрачность, а против США, а с другой стороны – НПО включены в политику, и по этой логике НПО действительно надо контролировать", – заявил Раквиашвили. "Нацдвижение" пытается защитить "черные деньги" с помощью "черных денег" – депутат>>Он выразил надежду, что оппозиция перейдет к дискуссии и приведет аргументы против позиции "Грузинской мечты". В противном случае оппозиция обречена на порвал, так как у "Грузинской мечты" больше ресурсов.Власти и противники принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" сначала развязали "войну" в соцсети, распространяя баннеры с аргументами за и против, а после переместились на улицы. После того, как Facebook* заблокировал баннеры в поддержку законопроекта, молодежный актив "Грузинской мечты" начал расклеивать плакаты с пояснением необходимости принятия закона на улицах в Тбилиси. Тут же появились противники и начали их срывать. Параллельно противники закона расклеили по городу плакаты с надписью "Нет российской политике". Чаще всего их можно увидеть поверх плакатов с изображением руководителей крупнейших НПО, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и бывшего омбудсмена Нино Ломджария и надписью "Родина не продается".Во вторник крупнейшие НПО организовали акцию протеста в Тбилиси, требуя от властей отказаться от идеи принятия закона о прозрачности зарубежного финансирования.Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Законопроект об "иноагентах" – почему Facebook* заблокировал баннеры властей Грузии?>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Великобритании, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель; юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия