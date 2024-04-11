Назван состав комиссии по публичному рассмотрению законопроекта об ЛГБТ* в Грузии
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
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Состав комиссии будет утвержден на ближайшем пленарном заседании 16 апреля
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии утвердил состав комиссии по обеспечению публичного рассмотрения поправок в Конституцию Грузии и конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля.
В состав комиссии под руководством председателя парламента Шалвы Папуашвили вошли: депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Гиви Миканадзе, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, а также депутат партии "Сила Народа" Созар Субари, депутат от партии "Европейские социалисты" Фридон Инджия, депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили и депутат от партии "Для Грузии" Шалва Кереселидзе.
Состав комиссии будет утвержден на ближайшем пленарном заседании 16 апреля, после чего в течение месяца комиссия будет проводить встречи с населением в разных районах страны.
После завершения публичного рассмотрения к рассмотрению поправок и нового конституционного закона приступят уже парламентские комитеты.
Для вступления в силу оба проекта должны быть приняты в трех чтениях. Для принятия этих законопроектов требуется голосование 3/4 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов.
Законопроекты в деталях
Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом:
1.На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;
2.Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;
3.Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;
4.В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;
5.Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;
6.Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
7.Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
8.Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму