https://sputnik-georgia.ru/20240411/nazvan-sostav-komissii-po-publichnomu-rassmotreniyu-zakonoproekta-ob-lgbt-v-gruzii-287259874.html

Назван состав комиссии по публичному рассмотрению законопроекта об ЛГБТ* в Грузии

Назван состав комиссии по публичному рассмотрению законопроекта об ЛГБТ* в Грузии

Sputnik Грузия

Состав комиссии будет утвержден на ближайшем пленарном заседании 16 апреля 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T09:01+0400

2024-04-11T09:01+0400

2024-04-11T09:01+0400

лгбт

лгбт-сообщество

грузия

новости

тбилиси

шалва папуашвили

мамука мдинарадзе

анри оханашвили

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/06/267173383_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c491b5512a2231508cebee9cf7535e74.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии утвердил состав комиссии по обеспечению публичного рассмотрения поправок в Конституцию Грузии и конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля. Когда в Грузии примут закон об ЛГБТ* – председатель парламента назвал сроки >>В состав комиссии под руководством председателя парламента Шалвы Папуашвили вошли: депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Гиви Миканадзе, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, а также депутат партии "Сила Народа" Созар Субари, депутат от партии "Европейские социалисты" Фридон Инджия, депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили и депутат от партии "Для Грузии" Шалва Кереселидзе.Состав комиссии будет утвержден на ближайшем пленарном заседании 16 апреля, после чего в течение месяца комиссия будет проводить встречи с населением в разных районах страны. После завершения публичного рассмотрения к рассмотрению поправок и нового конституционного закона приступят уже парламентские комитеты. Для вступления в силу оба проекта должны быть приняты в трех чтениях. Для принятия этих законопроектов требуется голосование 3/4 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов. Законопроекты в деталяхСогласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лгбт, лгбт-сообщество, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, анри оханашвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия