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В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода

В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода

Sputnik Грузия

На лечение онкопациентов в Грузии государство выделяет сумму в 25 тысяч лари 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Финансирование лечения онкопациентов государством коснется всех граждан Грузии, вне зависимости от их годового дохода или наличия частной страховки, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. На лечение онкопациентов в Грузии государство выделяет сумму в 25 тысяч лари. С апреля этого года отдельно гражданам выделяют и льготные медикаменты. Изменение коснулось и тех пациентов, которые уже исчерпали лимит в 25 тысяч лари (около 9,6 тысячи лари). Они продолжат получать необходимые медикаменты. По ее словам, пациенты, чей ежегодный доход превышает 40 тысяч лари, с прошлого года уже участвуют в госпрограмме. В перечень анализов, необходимых для того, чтобы стать бенефициаром программы, входят анализ крови, дополнительные визуализирующие исследования, в частности компьютерная томография, сканирование. Также для назначения лекарств могут потребоваться генетические исследования, отметила Габуния. Что касается акций онкопациентов у здания правительственной канцелярии в Тбилиси, требующих аннулировать лимит на финансирование в 25 тысяч лари, по словам Габуния, единственный вариант решить эту проблему – начать конструктивный диалог. Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы >>"Единственное решение – это конструктивный диалог и принятие во внимание нужд как со стороны министерства, так и всех специалистов и фармацевтических компаний, вовлеченных в процесс онкологической программы. Этот процесс является открытым", – заявила замминистра. По ее словам, у министерства есть несколько площадок для текущих консультаций. Программа борьбы с раком в Грузии С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено всего 17 миллионов лари. В 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Также в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, минздрав, лечение онкозаболеваний, рак