https://sputnik-georgia.ru/20240406/lechenie-onkologicheskikh-bolnykh-budet-bolee-dostupnym-v-gruzii-novshestva-programmy--287199529.html

Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы

Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы

Sputnik Грузия

Лечение онкологических заболеваний в стране одинаково доступно для всех граждан 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T16:36+0400

2024-04-06T16:36+0400

2024-04-06T16:36+0400

лечение онкозаболеваний

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николоз сарджвеладзе

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здравоохранение

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Из лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина Грузии, больного онкологическим заболеванием, отдельно будут выделены медикаменты, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и государственное финансирование в этом направлении постоянно растет. По его словам, таким образом практически будет исключена возможность того, что полный курс лечения, финансируемый государством, из-за лимита станет недоступен для какого-либо пациента. По словам Сарджвеладзе, изменение коснется и тех пациентов, которые, возможно, уже исчерпали лимит в 25 тысяч лари. Расширился список зарубежных клиник, где смогут бесплатно лечиться дети из Грузии >>>"По всем остальным направлениям будет продолжена работа, необходимая для решения проблем пациентов, чтобы в результате этой работы пациентам были доступны качественные медицинские услуги и оставалось больше средств государства, которые будут использоваться на благо пациентов", – сказал Михаил Сарджвеладзе. Программа борьбы с раком в Грузии С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. Какую помощь получают онкопациенты в Грузии от правительства? >>>Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено всего 17 миллионов лари. В 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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