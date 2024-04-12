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Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор
Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор
Sputnik Грузия
Сторонник осужденного Лазаре Григориадиса надеются, что президент Грузии помилует его 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T12:14+0400
2024-04-12T12:14+0400
2024-04-12T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сторона обвинения имела веские доказательства вины Лазаре Григориадиса, дающие возможность вынесения обвинительного приговора по делу о метании "коктейля Молотова" в полицейских и поджоге полицейской машины во время акций против законопроекта об "иноагентах" в марте 2023 года., заявила прокурор по делу Тамар Якобидзе. Тбилисский городской суд в пятницу, 12 апреля, признал Григоридиса виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожении имущества путем поджога и приговорил его к девяти годам лишения свободы. По ее словам, стороне обвинения удалось доказать, что Григориадис действительно бросил в полицейских т. н. "коктейль Молотова". Прокурор отметила, что Григориадис сам опознал себя на видеозаписи, где видно, как поджигают автомобиль.Фактических обстоятельств показаний сторона обвинения не касается, так как обвиняемый пользовался правом на молчание, отметила онаКроме того, по ее словам, была запись доказательства поджога автомобиля и показания свидетелей, присутствовавших на месте происшествия и опознавших обвиняемого. Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Они рассчитывают на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Григориадиса.Метание "коктейля Молотова" на акции в Тбилиси – Григориадис получил 9 лет тюрьмы>> Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, тбилиси, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, происшествия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор
12:14 12.04.2024 (обновлено: 12:53 12.04.2024)
Сторонник осужденного Лазаре Григориадиса надеются, что президент Грузии помилует его
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сторона обвинения имела веские доказательства вины Лазаре Григориадиса, дающие возможность вынесения обвинительного приговора по делу о метании "коктейля Молотова" в полицейских и поджоге полицейской машины во время акций против законопроекта об "иноагентах" в марте 2023 года., заявила прокурор по делу Тамар Якобидзе.
Тбилисский городской суд в пятницу, 12 апреля, признал Григоридиса виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожении имущества путем поджога и приговорил его к девяти годам лишения свободы.
"Сторона обвинения ждала этого во время рассмотрения дела по существу, так как улики, которые были добыты по делу, давали возможность вынесения обвинительного приговора, как и показания обвиняемого, которые услышал суд", – сказала Якобидзе.
По ее словам, стороне обвинения удалось доказать, что Григориадис действительно бросил в полицейских т. н. "коктейль Молотова".
"Они получили сильные ожоги разных частей тела. Благодаря медицинской помощи удалось сохранить их здоровье. Было представлено несколько видеозаписей", – сказала Якобидзе.
Прокурор отметила, что Григориадис сам опознал себя на видеозаписи, где видно, как поджигают автомобиль.
"В связи с конкретной видеозаписью, в том числе существовал протокол осмотра, в котором вместе с обвиняемым участвовал адвокат, он (Григориадис – ред.) сам опознал себя. Сторона обвинения подчеркивает видеозапись, в которой Григориадис поджигает автомобиль. Не в показаниях, а в протоколе осмотра", – сказала Якобидзе.
Фактических обстоятельств показаний сторона обвинения не касается, так как обвиняемый пользовался правом на молчание, отметила она
Кроме того, по ее словам, была запись доказательства поджога автомобиля и показания свидетелей, присутствовавших на месте происшествия и опознавших обвиняемого.
"Также важно, что соответствующая экспертиза по конкретным видеозаписям установила факт присутствия на видеозаписи Лазаре Григориадиса. Следы нефтепродуктов также были обнаружены и идентифицированы на одежде обвиняемого. Важным обстоятельством является и то, что по делу проводились различные экспертизы, и именно при таком сочетании доказательств обвинение ожидало обвинительного приговора", – сказала Тамар Якобидзе.
Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Они рассчитывают на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Григориадиса.
Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.