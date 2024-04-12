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Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских
Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских
Sputnik Грузия
Президент отметила, что соответствующий указ пока не подписан 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Лазаре Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских.Тбилисский городской суд в пятницу, 12 апреля, признал Григоридиса виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожении имущества путем поджога и приговорил его к девяти годам лишения свободы.При этом она отметила, что соответствующий указ пока не подписан.Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, законопроект об иноагентах
Президент Грузии помилует осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских
22:08 12.04.2024 (обновлено: 22:38 12.04.2024)
Президент отметила, что соответствующий указ пока не подписан
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Лазаре Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских.
Тбилисский городской суд в пятницу, 12 апреля, признал Григоридиса виновным в посягательстве на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожении имущества путем поджога и приговорил его к девяти годам лишения свободы.
"Перед своей совестью я решила, что этого молодого человека нельзя наказать девятью годами", – сказала Зурабишвили в эфире телеканала "Пирвели".
При этом она отметила, что соответствующий указ пока не подписан.
Согласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.