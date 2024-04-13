https://sputnik-georgia.ru/20240413/konservativnoe-dvizhenie-alt-info-ustroilo-aktsiyu-perfomans-u-zdaniya-partii-vlasti-gruzii-287315108.html

Консервативное движение "Альт-Инфо" устроило акцию у здания партии власти Грузии

Консервативное движение "Альт-Инфо" устроило акцию у здания партии власти Грузии

Sputnik Грузия

Организаторы акции заявили, что если регистрация их партии не будет восстановлена, то оне перекроют все въезды в Тбилиси 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T16:12+0400

2024-04-13T16:12+0400

2024-04-13T16:33+0400

консервативное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

леван иоселиани

тбилиси

грузия

новости

политика

акции протеста

акции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287313629_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_71ec86e79498c09f8a5b12c86041bb93.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тысячи сторонников Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, устроили акцию протеста у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из-за отмены регистрации их партии. Сторонники в знак протеста сначала сожгли майки с символикой партии "Мечты", а после озвучили дальнейшие планы. "Кто-то умный из партии "Грузинская мечта" в один прекрасный день нажал кнопку и упразднил партию Консервативное движение "Альт-Инфо". Это предупреждающая акция. Если регистрация не будет восстановлена, то каждый въезд в Тбилиси, каждая железная дорога, каждое административное здание будут перекрыты. Им пора прийти в себя", – сказал один из лидеров движения Николоз Ломидзе. Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически. "Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и была внесена в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

консервативное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, леван иоселиани, тбилиси, грузия, новости, политика, акции протеста, акции