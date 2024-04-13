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Консервативное движение "Альт-Инфо" устроило акцию у здания партии власти Грузии
Консервативное движение "Альт-Инфо" устроило акцию у здания партии власти Грузии
Sputnik Грузия
Организаторы акции заявили, что если регистрация их партии не будет восстановлена, то оне перекроют все въезды в Тбилиси 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T16:12+0400
2024-04-13T16:12+0400
2024-04-13T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тысячи сторонников Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, устроили акцию протеста у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из-за отмены регистрации их партии. Сторонники в знак протеста сначала сожгли майки с символикой партии "Мечты", а после озвучили дальнейшие планы. "Кто-то умный из партии "Грузинская мечта" в один прекрасный день нажал кнопку и упразднил партию Консервативное движение "Альт-Инфо". Это предупреждающая акция. Если регистрация не будет восстановлена, то каждый въезд в Тбилиси, каждая железная дорога, каждое административное здание будут перекрыты. Им пора прийти в себя", – сказал один из лидеров движения Николоз Ломидзе. Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии. Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически. "Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и была внесена в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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консервативное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, леван иоселиани, тбилиси, грузия, новости, политика, акции протеста, акции
консервативное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, леван иоселиани, тбилиси, грузия, новости, политика, акции протеста, акции
Консервативное движение "Альт-Инфо" устроило акцию у здания партии власти Грузии
16:12 13.04.2024 (обновлено: 16:33 13.04.2024)
Организаторы акции заявили, что если регистрация их партии не будет восстановлена, то оне перекроют все въезды в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тысячи сторонников Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, устроили акцию протеста у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из-за отмены регистрации их партии.
Сторонники в знак протеста сначала сожгли майки с символикой партии "Мечты", а после озвучили дальнейшие планы.
"Кто-то умный из партии "Грузинская мечта" в один прекрасный день нажал кнопку и упразднил партию Консервативное движение "Альт-Инфо". Это предупреждающая акция. Если регистрация не будет восстановлена, то каждый въезд в Тбилиси, каждая железная дорога, каждое административное здание будут перекрыты. Им пора прийти в себя", – сказал один из лидеров движения Николоз Ломидзе.
Национальное агентство публичного реестра пересмотрело свое решение о регистрации партии "Консервативное движение" от 7 декабря 2021 года после обращения Антикоррупционного бюро. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани заявил, что изучит законность решения агентства об аннулировании регистрации партии.
Основатель партии Константин (Кока) Моргошия назвал решение Агентства беспрецедентным, политически мотивированным. По его словам, давление на "Консервативное движение" оказывается из-за его растущего рейтинга.
Моргошия подчеркнул, что решение об аннулировании регистрации партии будет обжаловано юридически.
"Консервативное движение" готовилось к парламентским выборам, которые назначены на 26 октября. Как сказал Моргошия, партия собрала вдвое больше необходимого для регистрации в качестве избирательного субъекта числа подписей граждан и была внесена в ЦИК.