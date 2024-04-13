https://sputnik-georgia.ru/20240413/muzhchina-na-vostoke-gruzii-zaderzhan-za-vymogatelstvo-100-tysyach-dollarov---287314206.html

Мужчина на востоке Грузии задержан за вымогательство 100 тысяч долларов

Мужчина на востоке Грузии задержан за вымогательство 100 тысяч долларов

Sputnik Грузия

Задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T18:18+0400

2024-04-13T18:18+0400

2024-04-13T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Квемо Картли задержали 23-летнего мужчину за вымогательство 100 тысяч долларов. Полиция задержала его на основании судебного постановления. Во время задержания полицейские изъяли у мужчины телефон и сим-карты, с которых он звонил пострадавшим с целью вымогательства денег. Также обнародована часть его звонков.Следствие ведется по статье о вымогательстве, совершенном с целью получения крупной суммы имущества. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

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преступность в грузии, квемо картли, грузия, новости, происшествия