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Мужчина на востоке Грузии задержан за вымогательство 100 тысяч долларов
Мужчина на востоке Грузии задержан за вымогательство 100 тысяч долларов
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T18:18+0400
2024-04-13T18:18+0400
2024-04-13T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Квемо Картли задержали 23-летнего мужчину за вымогательство 100 тысяч долларов. Полиция задержала его на основании судебного постановления. Во время задержания полицейские изъяли у мужчины телефон и сим-карты, с которых он звонил пострадавшим с целью вымогательства денег. Также обнародована часть его звонков.Следствие ведется по статье о вымогательстве, совершенном с целью получения крупной суммы имущества. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, квемо картли, грузия, новости, происшествия
преступность в грузии, квемо картли, грузия, новости, происшествия
Мужчина на востоке Грузии задержан за вымогательство 100 тысяч долларов
Задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Квемо Картли задержали 23-летнего мужчину за вымогательство 100 тысяч долларов.
Как установило расследование, обвиняемый в разное время якобы от имени грузинских криминальных авторитетов, живущих за границей, связывался с гражданами и, угрожая смертью или уничтожением имущества, требовал 100 тысяч долларов.
Полиция задержала его на основании судебного постановления. Во время задержания полицейские изъяли у мужчины телефон и сим-карты, с которых он звонил пострадавшим с целью вымогательства денег. Также обнародована часть его звонков.
Следствие ведется по статье о вымогательстве, совершенном с целью получения крупной суммы имущества. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.