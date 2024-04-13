https://sputnik-georgia.ru/20240413/podrostka-zaderzhali-za-iznasilovanie-vosmiletnego-rebenka-v-gruzii-287309574.html
Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии
Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T12:16+0400
2024-04-13T12:16+0400
2024-04-13T12:25+0400
происшествия
самегрело
западная грузия
новости
грузия
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одиннадцатиклассника по обвинению в изнасиловании восьмилетнего ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, случай произошел в одном из сел Зугдидского района региона Самегрело – Земо Сванети (Западная Грузия). В данное время жертва сексуального насилия находится в тяжелом эмоциональном состоянии. С ней работают психологи и психиатры.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование". В случае подтверждения вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное лишение свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, самегрело, западная грузия, новости, грузия, преступность в грузии
происшествия, самегрело, западная грузия, новости, грузия, преступность в грузии
Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии
12:16 13.04.2024 (обновлено: 12:25 13.04.2024)
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одиннадцатиклассника по обвинению в изнасиловании восьмилетнего ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, случай произошел в одном из сел Зугдидского района региона Самегрело – Земо Сванети (Западная Грузия).
Задержанному 14 лет. Подростка допросили в присутствии родителей и предъявили обвинение. Зугдидский районный суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения.
В данное время жертва сексуального насилия находится в тяжелом эмоциональном состоянии. С ней работают психологи и психиатры.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование". В случае подтверждения вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное лишение свободы.