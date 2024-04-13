https://sputnik-georgia.ru/20240413/podrostka-zaderzhali-za-iznasilovanie-vosmiletnego-rebenka-v-gruzii-287309574.html

Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии

Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочное 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одиннадцатиклассника по обвинению в изнасиловании восьмилетнего ребенка, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, случай произошел в одном из сел Зугдидского района региона Самегрело – Земо Сванети (Западная Грузия). В данное время жертва сексуального насилия находится в тяжелом эмоциональном состоянии. С ней работают психологи и психиатры.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование". В случае подтверждения вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочное лишение свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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