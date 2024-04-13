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В Грузии сняли фильм о жизни Георгия Романова, наследника российского престола

В Грузии сняли фильм о жизни Георгия Романова, наследника российского престола

Sputnik Грузия

Князь Георгий Александрович был младшим братом императора Николая II 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В Грузии при поддержке тбилисского Культурно-образовательного центра "Азбука" сняли документальный фильм "Георгий Романов: Грузинский дневник" о жизни Георгия Романова, наследника российского престола.Великий князь Георгий Александрович (1871, Царское Село — 1899, близ Абастумани, Тифлисская губерния) — третий ребенок императора Александра III и Марии Федоровны, младший брат Николая II. После 1894 года как первый в очереди на наследование российского престола носил титул цесаревича. Лейтенант флота (1894)."Это история Георгия Романова, наследника Российского престола и родного брата Николая II, омраченная смертельной болезнью. Вдали от царского двора, в грузинском Абастумани, он ищет утешение в любви и астрономии", – говорится в сообщении центра "Азбука".Авторы идеи – Серго Григорян и Владимир Никитин. Автор сценария – Анна Эпштейн. Режиссером картины выступил Иракли Кочламазашвили. По словам режиссера, его заинтересовала личность Георгия Романова безо всяких титулов. Главная идея фильма – человеческие чувства, перед которыми равны и наследник престола, и плотник, говорит Кочламазашвили. Фильм "Георгий Романов: Грузинский дневник" уже доступен для зрителей в YouTube. Иракли Кочламазашвили работал на студии "Фишка-фильм", выпускающей документальные картины для российского телеканала "Культура". В 2018 году вернулся в Грузию и открыл свою театральную мастерскую в родном Сагареджо (Кахети). Напомним, главной целью Культурно-образовательного центра "Азбука" является создание и укрепление культурных связей между представителями разных стран и народов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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