В Грузии сняли фильм о жизни Георгия Романова, наследника российского престола
20:02 13.04.2024 (обновлено: 20:57 13.04.2024)
© АрхивГеоргий Александрович Романов. Начало 1890-х гг.
© Архив
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Князь Георгий Александрович был младшим братом императора Николая II
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В Грузии при поддержке тбилисского Культурно-образовательного центра "Азбука" сняли документальный фильм "Георгий Романов: Грузинский дневник" о жизни Георгия Романова, наследника российского престола.
Великий князь Георгий Александрович (1871, Царское Село — 1899, близ Абастумани, Тифлисская губерния) — третий ребенок императора Александра III и Марии Федоровны, младший брат Николая II. После 1894 года как первый в очереди на наследование российского престола носил титул цесаревича. Лейтенант флота (1894).
© АрхивСемья императора Александра III (1892). Справа налево: Георгий, Ксения, Ольга, Александр III, Николай, Мария Фёдоровна, Михаил.
Семья императора Александра III (1892). Справа налево: Георгий, Ксения, Ольга, Александр III, Николай, Мария Фёдоровна, Михаил.
© Архив
"Это история Георгия Романова, наследника Российского престола и родного брата Николая II, омраченная смертельной болезнью. Вдали от царского двора, в грузинском Абастумани, он ищет утешение в любви и астрономии", – говорится в сообщении центра "Азбука".
© АрхивРомановы: Георгий Александрович и Николай II в 1899 г.
Романовы: Георгий Александрович и Николай II в 1899 г.
© Архив
Авторы идеи – Серго Григорян и Владимир Никитин. Автор сценария – Анна Эпштейн. Режиссером картины выступил Иракли Кочламазашвили. По словам режиссера, его заинтересовала личность Георгия Романова безо всяких титулов.
"Это человек, который мог бы иметь все, но в итоге не имел ничего. И Абастумани стало для него пристанищем. По сути, это история о всемогущем человеке, который имеет власть над всем, кроме соей жизни", – рассказал режиссер в интервью "Грузинскому вестнику".
Главная идея фильма – человеческие чувства, перед которыми равны и наследник престола, и плотник, говорит Кочламазашвили. Фильм "Георгий Романов: Грузинский дневник" уже доступен для зрителей в YouTube.
© АрхивВеликий князь Георгий Александрович за письменным столом. Абастумани. 1890-е гг.
Великий князь Георгий Александрович за письменным столом. Абастумани. 1890-е гг.
© Архив
Иракли Кочламазашвили работал на студии "Фишка-фильм", выпускающей документальные картины для российского телеканала "Культура". В 2018 году вернулся в Грузию и открыл свою театральную мастерскую в родном Сагареджо (Кахети).
Напомним, главной целью Культурно-образовательного центра "Азбука" является создание и укрепление культурных связей между представителями разных стран и народов.