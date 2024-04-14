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Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
Sputnik Грузия
В прошлом году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T10:03+0400
2024-04-14T10:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. С 1 мая в Грузии вступит новый лимит для выдачи кредитов в лари – принцип хеджирования коснется кредитов выше 400 тысяч лари вместо 300 тысяч. Лимит кредитов в 400 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте. Историческое решение – эксперт о пополнении Нацбанком Грузии резервов золотом >>При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,6709 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк грузии, экономика, грузия, новости, кредит
национальный банк грузии, экономика, грузия, новости, кредит
Нацбанк Грузии увеличит лимит кредитов в лари
В прошлом году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. С 1 мая в Грузии вступит новый лимит для выдачи кредитов в лари – принцип хеджирования коснется кредитов выше 400 тысяч лари вместо 300 тысяч.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
Лимит кредитов в 400 тысяч в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юридических лиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари.
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,6709 GEL/$1.