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Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает расти – новая статистика

Sputnik Грузия

За отчетный период аэропорт обслужил 374 рейса, на 23% больше, чем в аналогичный период 2023 года 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в марте 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в марте аэропорт обслужил 127,6 тысячи пассажиров. В марте 2023 года аэропортом воспользовались 91,8 тысячи пассажиров. Кроме того, по данным за январь-март 2024 года, пассажиропоток вырос на 57%, а количество рейсов – на 42% по сравнению с данными за три месяца с начала 2023 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран. Успехи аэропорта Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. За январь 2024 года аэропорт Кутаиси занял третье место среди аэропортов уже среднего размера, с ростом пассажиропотока на 171,8% по сравнению с 2019 годом. Согласно новой классификации, речь идет об аэропортах-членах ACI, которые обслуживают от 1 до 10 миллионов пассажиров ежегодно. Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера Wizz Air, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии