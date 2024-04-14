https://sputnik-georgia.ru/20240414/v-parlamente-gruzii-vvodyatsya-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-287325988.html

В парламенте Грузии вводятся дополнительные меры безопасности

В парламенте Грузии вводятся дополнительные меры безопасности

Sputnik Грузия

На запланированные парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T22:36+0400

2024-04-14T22:36+0400

2024-04-14T22:36+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105845_0:117:1133:754_1920x0_80_0_0_fa6c3f887138e19db3c9bff734434b5c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Вход посетителей в парламент Грузии ограничивается 15 апреля в связи с обсуждением юридическим комитетом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ограничение не коснется аккредитованных представителей СМИ, говорится в заявлении законодательного органа. Парламентское большинство инициировало проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. Целью ограничений является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента. С 10 утра в понедельник противники принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" анонсировали масштабную акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели. С 7 по 9 марта 2023 года на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Через несколько дней после акций был задержан 21-летний Лазаре Григориадис, которого обвинили в поджоге полицейского автомобиля и метании "коктейля Молотова" в правоохранителей. Спустя год Тбилисский городской суд приговорил Григориадиса к девяти годам лишения свободы. Григориадис не признал вины. Защитники интересов молодого человека, оппозиционеры и представители молодежных движений, которые участвовали в акциях протеста в прошлом году, утверждают, что Григориадис является "жертвой режима". Вскоре после вынесения обвинительного приговора президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Григориадиса. В правящей партии назвали поступок президента антигосударственным. Детали законопроекта Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии, законопроект об иноагентах