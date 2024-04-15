https://sputnik-georgia.ru/20240415/draka-v-parlamente-gruzii---chto-govoryat-politiki-287339765.html

Драка в парламенте Грузии – что говорят политики

Драка в парламенте Грузии – что говорят политики

Sputnik Грузия

Пострадавший лидер большинства считает, это была спланированная, проплаченная провокация, на которую пошла оппозиция, которая не смогла противостоять ему... 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T19:01+0400

2024-04-15T19:01+0400

2024-04-15T19:50+0400

грузия

политика

новости

алеко элисашвили

мамука мдинарадзе

парламент грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Поступок оппозиционного депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который ударил по голове выступавшего на трибуне лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время обсуждения закона "О прозрачности иностранного влияния", вызвал бурную реакцию со стороны грузинских политиков. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных российского и американского законов. Оппозиционеры в свою очередь настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является "российским законом" и ничего общего не имеет с законодательством западных стран. По словам самого Мдинарадзе, это была спланированная, проплаченная провокация, на которую пошла оппозиция, которая не смогла противостоять ему аргументами. Председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили поддержала коллегу и осудила нападение. По ее словам, европейские ценности в понимании грузинской оппозиции заключаются в насилии, ограничении свободы и самовыражения. По словам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, в поступке Элисашвили виноваты и те оппозиционные депутат, которые во время сегодняшнего заседания прерывали выступающего Мдинарадзе. "Вот это сделали вы. Вы являетесь соучастниками того, что позволил себе этот человек. Вы, НПО, хотите прокомментировать случившееся? НПО не хотят делать комментария по этому вопросу, о том, что сделал Элисашвили?!" – заявил Оханашвили. Мнение парламентской оппозиции По словам члена партии "Лело для Грузии" Анны Нацвлишвили, она не собирается оправдывать Элисашвили. При этом, как отметила депутат, если проект закона "О прозрачности иностранного влияния" будет принят, то подобные факты станут повседневными. По словам другого оппозиционного депутат, лидера партии "Гирчи" Яго Хвичия, трибуна парламента – не то место, где депутаты должны выяснять отношения при помощи кулаков. "Я оцениваю этот факт очень негативно и отмежевался от этого. Трибуна парламента – не то место, где депутаты должны драться друг с другом на кулаках, иначе и раньше там было бы опасно стоять", – сказал Хвичия. По его словам, это закон вражды, закон социального противостояния, разделения и борьбы. В свою очередь Элисашвили после того, как покинул зал заседания юридического комитета пожаловался, что депутаты правящей партии налетели на него все вместе и сильно били по голове.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать >>Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, алеко элисашвили, мамука мдинарадзе, парламент грузии, законопроект об иноагентах