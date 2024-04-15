https://sputnik-georgia.ru/20240415/draka-v-parlamente-gruzii---obsuzhdenie-zakona-ob-inoagentakh-prishlos-prervat-287335689.html
Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать
Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать
Sputnik Грузия
Инцидент произошел, когда Мамука Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее зарубежных аналогов 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Заседание юридического комитета парламента Грузии, на котором обсуждается скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пришлось прервать на 20 минут после того, как оппозиционный депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили подбежал к выступавшему на трибуне лидеру парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и ударил его по голове.Инцидент произошел, когда Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных российского и американского законов. Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является "российским законом" и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Закон о прозрачности не должен помешать интеграции Грузии в ЕС – глава МИД>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Детали законопроектаГрузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности.Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:- некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;- вещатель;- юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;- юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:- субъект, составляющий систему власти иностранного государства;- физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;- юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;- организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, мамука мдинарадзе, алеко элисашвили, оон, нато
Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать
15:04 15.04.2024 (обновлено: 15:14 15.04.2024)
Инцидент произошел, когда Мамука Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее зарубежных аналогов
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Заседание юридического комитета парламента Грузии, на котором обсуждается скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пришлось прервать на 20 минут после того, как оппозиционный депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили подбежал к выступавшему на трибуне лидеру парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и ударил его по голове.
Инцидент произошел, когда Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных российского и американского законов. Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является "российским законом" и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности.
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
- некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
- юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
- юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
- субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
- физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
- юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
- организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.