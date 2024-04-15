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МВД призвало митингующих в Тбилиси соблюдать закон
МВД призвало митингующих в Тбилиси соблюдать закон
Sputnik Грузия
Часть митингующих находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу 15.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции протеста у парламента в центре Тбилиси, выступающих против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", к соблюдению закона. Акция протеста проходит у парламента с утра, параллельно рассмотрению законопроекта на заседании юридического комитета парламента. К вечеру количество митингующих увеличилось в разы. Часть из них находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу. "Министерство внутренних дел призывает организаторов и участников акции не выходить за пределы свободы выражения и предусмотренные законом нормы мирного собрания. В ходе акции каждый факт правонарушения будет немедленно пресечен полицией в рамках закона", - сказано в заявлении. МВД мобилизовало разные подразделения, включая силы специального назначения. На месте находится водомет.Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения - Мдинарадзе&gt;&gt;Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Это тот же проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, с той разницей, что в нем нет термина "иноагент".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, мвд грузии
политика, грузия, новости, мвд грузии

МВД призвало митингующих в Тбилиси соблюдать закон

21:52 15.04.2024 (обновлено: 21:58 15.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии 15 апреля 2024 года
Акция протеста оппозиции против закона об иноагентах у парламента Грузии 15 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Часть митингующих находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. МВД Грузии призвало участников акции протеста у парламента в центре Тбилиси, выступающих против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", к соблюдению закона.
Акция протеста проходит у парламента с утра, параллельно рассмотрению законопроекта на заседании юридического комитета парламента. К вечеру количество митингующих увеличилось в разы. Часть из них находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу.
"Министерство внутренних дел призывает организаторов и участников акции не выходить за пределы свободы выражения и предусмотренные законом нормы мирного собрания. В ходе акции каждый факт правонарушения будет немедленно пресечен полицией в рамках закона", - сказано в заявлении.
© photo: Sputnik / StringerСпецназ и полиция у парламента Грузии во время акции протеста оппозиции
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время акции протеста оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2024
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время акции протеста оппозиции
© photo: Sputnik / Stringer
МВД мобилизовало разные подразделения, включая силы специального назначения. На месте находится водомет.
Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения - Мдинарадзе>>
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Это тот же проект закона, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, с той разницей, что в нем нет термина "иноагент".
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