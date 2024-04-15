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Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе

Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Многочасовое рассмотрение законопроекта об "иноагентах" сопровождалось криками и дракой 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T21:35+0400

2024-04-15T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения, сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, комментируя критику западных партнеров касательно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".Позиция Запада является одним из главных аргументов, выступающих против законопроекта оппонентов властей Грузии. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. По его словам, Грузия наконец посмела вступить в дискуссию с партнерами, а не стала беспрекословно отзывать законопроект, не получив аргументов о его вреде. "Мы говорим друзьям, что такое отношение недопустимо... Найдите хотя бы одну статью (в законопроекте – ред.), которой нет в американском, европейском, французском (законопроекте – ред.), австралийском, канадском законах", – заявил Мдинарадзе.По его словам, если опускать голову, никто тебя не ценить не будет."Теряя достоинство, на пути евроинтеграции не продвинуться. Независимостью, принципиальностью, суверенностью, с признанием истинно христианских демократических принципов мы будем идти вперед. Как только мы начнем говорить с друзьями на равных, тогда будет спасение этой страны", – сказал Мдинарадзе.Драка в парламенте Грузии – обсуждение закона об "иноагентах" пришлось прервать>>Сегодняшний день показал, что это законопроект не объединяет общество, а лишь отдаляет Грузию от Евросоюза, заявил в свою очередь депутат, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили."Если этот закон, условно говоря, поняли только Мамука Мдинарадзе и Ираклий Заркуа, и больше никто на земле его не понял, зачем вам такой закон? Зачем это сейчас вам? Почему вы сводите людей с ума?" – заявил Хабеишвили, обращаясь к парламентскому большинству.Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, он аргументировал тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с инакомыслием или благие цели?Мдинарадзе подчеркнул, что грузинский законопроект направлен на обеспечение прозрачности финансирования, соответственно, он отвечает ценностям Евросоюза и он не может быть препятствием на пути евроинтеграции Грузии. Хотя об обратном говорит сам Евросоюз.На вопрос, зачем властям Грузии нужна такая головная боль, ведь законопроект осуждают Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы, Мдинарадзе заявил, что в противном случае у страны возникнет намного сильнее головная боль в октябре, когда должны состояться парламентские выборы.Проблема, по словам лидера парламентского большинства, заключается в увеличении потоков "черных денег" в Грузию, и разработанный законопроект нацелен на превенцию этого.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>"Если кто-то делает хорошее дело, то не должно быть проблем с прозрачностью. Но имеет место просто защита "черных денег", – заявил Мдинарадзе.Мдинарадзе подчеркнул, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Великобритании, Канады, Израиля, Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.О том, что неправительственный сектор является самым непрозрачным в Грузии, сказано в документе Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) с рекомендациями для Грузии от 2020 года, отметил Мдинарадзе.Мдинарадзе также ответил тем, кто в качестве аргумента о неприемлемости принятия грузинского законопроекта привел решения Европейского суда по правам человека и суда Евросоюза по российскому и венгерскому законопроектам об иноагентах. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Мдинарадзе подчеркнул, в одном случае, одним из основных аргументов была стигматизация, то есть навешивание ярлыков на неправительственные организации, а во втором – возможность ликвидации организации."Ни одного, ни другого в грузинской версии нет", – сказал лидер парламентского большинства. Навешивание ярлыковПрисутствующие на заседании представители неправительственных организаций настаивали на том, что их деятельность регулируется 15 законами, включая закон "О грантах", Налоговый кодекс и другие, а принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" даст лишь то, что на НПО будут навешаны оскорбительные ярлыки. В инициированном в 2023 году законопроекте была формулировка "агент иностранного влияния", а на этот раз в документе, как пояснили в парламентском большинстве, во избежание стигматизации написали "организация, проводящая интересы иностранной силы". Весной прошлого года законопроект был отозван на фоне массовых протестов."Назовите мне государство, которое называет страну иностранной силой и получает от нее финансирование... Как это возможно, чтобы деньги шли из одной копилки и к нам, и к вам, и в вашем случае не проводились иностранные интересы, а в нашем – проводились", – сказала директор "Альянса региональных вещателей" Натия Купрашвили.Опровергли утверждения НПО приглашенные на заседание представители администрации правительства и министерства финансов. По их словам, информация о расходах этих организаций является тайной и у населения нет доступа к ней. Лишь часть этой информации доступна государству – это налоги и данные Службы финансового мониторинга. Доноры обычно, и то по собственному желанию, предоставляют правительству информацию лишь о том, на какие сферы они выделяют деньги. Указаны количество проектов и выделенная сумма, и нет никаких данных о получателях грантов, целях этих грантов и о том, были ли достигнуты эти цели. Что касается государства, о примерной прозрачности правительства власти заявляют систематически, приводя в качестве доказательства международные рейтинги. Во избежание навешивания ярлыков оппозиционный депутат Шалва Шавгулидзе предложил изменить терминологию в законопроекте: заменить "организация, проводящая интересы иностранной силы", на "организация, получающая зарубежное финансирование".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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