https://sputnik-georgia.ru/20240415/naskolko-vyros-passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-287340054.html

Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми?

Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми?

Sputnik Грузия

В январе-марте Тбилисский международный аэропорт обслужил 913,9 тысячи пассажиров, а Батумский – 103,2 тысячи 15.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми в первом квартале 2024 года вырос на 28% и 34% соответственно, сообщается на медиаплатформе BMG со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми.Согласно данным TAV Georgia, в январе-марте Тбилисский международный аэропорт обслужил 913,9 тысячи пассажиров, а Батумский – 103,2 тысячи. Что касается статистики, лишь за март текущего года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 27%, а в аэропорту Батуми – на 41%. Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме >>TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-2017 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии